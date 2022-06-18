垃圾桶兩杯飲料揭拍拖6年男友出軌　衣櫃更藏呢樣嘢　女生決分手

一次不忠，百次不容！有台灣女生於討論區發文表示，日前她於交往6年男友家中的垃圾桶發現兩杯喝光的飲料，其中一杯飲管有明顯的紅色唇膏印，她當下心涼了半截，隨後更發現衣櫃裏有1件不屬於她的女性內褲，她直覺男友出軌了。她按捺着崩潰的心情等待男友回家興師問罪，起初男友謊稱是有男同事到家中作客，但也一一被她戳破謊言，最終承認曾與女同事發生關係，樓主因此果斷地提出分手。



有台灣女生於討論區發文表示，日前她於交往6年男友家中的垃圾桶發現兩杯喝光的飲料，其中一杯飲管有明顯的紅色唇膏印，因此認定男友出軌。（「Dcard討論區」圖片）

該名女生於Dcard討論區以「垃圾桶兩杯飲料發現男友劈腿」為題發文表示，和男友遠距離戀愛交往了6年，日前她到男友所在的縣市出差，並相約好下班後到男友家相聚，由於會議提早結束，於是她提前到男友家中，打算給對方驚喜。她照常順手幫男友打掃家裏時，眼尖的她發現垃圾桶有兩杯相同的飲料，最令人震驚的是其中一杯飲管有明顯的紅色唇膏印，隨後更發現衣櫃裏有1件不屬於她的女性內褲。

她十分崩潰，但也盡量穩定情緒，告訴自己不要多想。她形容男友下班回家一進門看到她出現在家裏，表情是驚恐，更多是慌張，她當時不動聲色地問「昨天有人來家裏玩嗎？家裏的垃圾變好多喔」，男友謊稱「對啊！昨天找個兩位男同事來家裏玩」，她立即指出「哪位男同事會擦口紅？我怎麼都不知道？以及哪位男同事穿女生的內褲？是不是當我白癡？」。

她形容男友的表情從慌張到吱吱嗚嗚，最後選擇沉默，她接着說「為什麼要這樣對我？這件事多久了？」，男友最終坦白道「就前幾天公司聚餐跟女同事多喝了兩杯，爛醉才不小心發生的，你相信我，那真的是無心的！」。男友後續還說了很多話，但她已沒聽進去，她頭腦清晰地指出「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉，騙三歲小孩嗎？」。

樓主指出，起初男友謊稱是有男同事到家中作客，但也一一被她戳破謊言，最終承認曾與女同事發生關係，樓主因此果斷地提出分手。（《我們不能是朋友》劇照）

她表示，男友的話是真是假已沒所謂了，她當下沒有哭鬧，而是果斷地提出分手，靜靜地乘車回家。她說，過了一周行屍走肉的生活，下班不再等待另一個人的訊息，也不再需要為另一個人騰出假期，只是6年來有好多習慣無法戒掉。

她又難過地說，曾經夢裏有過好多畫面，她穿着婚紗挽着男友的手臂於紅地毯上行走，而且這幾個月來他們聊過未來、工作與接下來的新生活樣貌，但這一切轉眼間只能留在回憶裏，不禁嘆道「真的好痛啊」，而男友一直挽回道歉，她真的很怕自己會心軟回頭。

網民留言指出，「出軌了你還心軟回頭那就是你犯賤了，忍住啊！說是無心的，笑死，戴綠帽還有分深綠淺綠喔」、「請記住，0次與無限次」、「我都不知道喝這楊枝芋露會醉？醉到讓人滾床單？」、「版主該慶幸還好只有六年，不是未來60年啊！」、「幸好你還沒有跟他結婚，趕快感謝飲料救了你，讓你遠離爛人！」、「改掉舊習慣，培養新的習慣，接觸新的人事物，讓自己忙起來吧」。