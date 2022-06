拎外賣遭店員多次呼喝兼掟錢落枱　港女感不安：惡到驚佢隨時出手

今時今日服務業不易做,但也不代表能隨意無禮對待客人。有網民日前於網上訂購外賣,按時到尖沙咀1間日式餐廳取餐,惟到達時職員卻表示餐點已被領取。她指職員查詢資料時多次惡言呼喝她「keep quiet! Or refund! (安靜!或你可選擇退款!)」,退款時更將現金刻意擲到桌上,命令她「shut up and go!(收聲!快離開!)」,令她不禁直呼驚恐及不安,只好向商場客戶服務部反映及投訴。



「真係第一次拎外賣俾餐廳職員鬧而感到不安。」該網民於facebook發文講述買外賣的不快經歷,指日前以應用程式訂購尖沙咀1間日式餐廳的外賣,按時到達以為能免等候取餐,沒料1名男職員查看資料後竟以質問語氣稱餐點已被領取。她即時表明自己沒有取餐,卻被男職員命令「keep quiet!(安靜!)」。

樓主指,男職員與另一女職員翻查資料約10分鐘,「呢個時候我已經估到後面號碼個人拎咗我個餐,佢地出錯咗餐畀人。咁我都冇出聲,睇下佢哋會點處理」,可是職員一直沒交代,「只係叫我行埋一邊等」。她忍不住問對方需要等候多久,沒想到男職員竟突然惡言呼喝稱「twenty minutes!(20分鐘!)」,當她再次重複確定時,對方更發難大喝:「keep quiet! Or refund!(安靜!或你可選擇退款!)」

後來餐廳的廚師改口指餐點只需等候5分鐘,男職員再以同一語氣質問樓主「5 minutes now! Or refund!(現在等5分鐘或退款!)」。她忍無可忍決定退款,詢問男職員退款方式時再被呼喝稱「Cash!(現金!)」,又指對方說罷便徑自返回廚房,「佢個態度惡到我驚佢隨時控制唔到會出手嘅情緒,我同個女職員講refund(退款),我話男職員嘅態度令我都唔想再食」。

樓主形容該次經歷令她感震驚及不安,又稱當晚她竟收到外賣平台的電郵,通知她訂單已經完成,「間餐廳職員有幾厚顏先唔取消張單呢?」。(fb「將軍澳主場」圖片)

後來男職員返回處理退款,過程中竟反問樓主賬單金額,命令她「check the bill!(查看你的賬單!)」,其後更將共值212元的現金刻意擲至桌上,「我伸隻手出嚟,佢掉啲錢去枱面」,令樓主怒極質問:「What is the bad service and what's wrong with your attitudes?(這是什麼惡劣服務,你的態度究竟出了什麼問題?)」不過男職員仍然故我,更直接喝令她「shut up and go! (收聲!快離開!),「我同佢講應該你哋要check number,錯嗰個唔係我,佢仲要話個個都係咁show電話點樣睇」。

最終樓主拍下餐廳的相片,到餐廳所在商場的客戶服務部投訴,坦言「再留喺佢餐廳我唔知佢又想點鬧客人或者受到咩對待了」。她形容事件令她「真係好震驚好唔開心」,直指事件錯不在她卻無故受氣,「我冇預期會受到啲咁特別嘅服務態度,亦都令到我受到驚恐,佢嘅語氣令到我真係好不安」。最令她驚訝的是,當晚餐廳她竟收到外賣平台的電郵,通知她訂單已經完成,「間餐廳職員有幾厚顏先唔取消張單呢?」。

樓主的經歷令網民嘩然,認同她應向餐廳、商場及外賣平台同時投訴,「真係要據理力爭喎」、「一定要投訴,幫襯仲要受佢氣」、「好慘,攞個外賣要俾人咁樣對待,仲要錯嘅係佢哋」。亦有人認為事件責任不在樓主,她被罵後應即時反擊,「嘩呢間嘢咁巴閉可以命令客人收聲,係我可能已經忍唔問候下佢同家人是否安好」、「你唔使驚嘅,下次直接影佢個樣同埋video」、「使乜同佢客氣,直接用中文鬧嗰個人」。