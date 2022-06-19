拎外賣遭店員多次呼喝兼掟錢落枱　港女感不安：惡到驚佢隨時出手

今時今日服務業不易做，但也不代表能隨意無禮對待客人。有網民日前於網上訂購外賣，按時到尖沙咀1間日式餐廳取餐，惟到達時職員卻表示餐點已被領取。她指職員查詢資料時多次惡言呼喝她「keep quiet! Or refund! （安靜！或你可選擇退款！）」，退款時更將現金刻意擲到桌上，命令她「shut up and go!（收聲！快離開！）」，令她不禁直呼驚恐及不安，只好向商場客戶服務部反映及投訴。



「真係第一次拎外賣俾餐廳職員鬧而感到不安。」該網民於facebook發文講述買外賣的不快經歷，指日前以應用程式訂購尖沙咀1間日式餐廳的外賣，按時到達以為能免等候取餐，沒料1名男職員查看資料後竟以質問語氣稱餐點已被領取。她即時表明自己沒有取餐，卻被男職員命令「keep quiet!（安靜！）」。

樓主指，男職員與另一女職員翻查資料約10分鐘，「呢個時候我已經估到後面號碼個人拎咗我個餐，佢地出錯咗餐畀人。咁我都冇出聲，睇下佢哋會點處理」，可是職員一直沒交代，「只係叫我行埋一邊等」。她忍不住問對方需要等候多久，沒想到男職員竟突然惡言呼喝稱「twenty minutes!（20分鐘！）」，當她再次重複確定時，對方更發難大喝：「keep quiet! Or refund!（安靜！或你可選擇退款！）」

後來餐廳的廚師改口指餐點只需等候5分鐘，男職員再以同一語氣質問樓主「5 minutes now! Or refund!（現在等5分鐘或退款！）」。她忍無可忍決定退款，詢問男職員退款方式時再被呼喝稱「Cash!（現金！）」，又指對方說罷便徑自返回廚房，「佢個態度惡到我驚佢隨時控制唔到會出手嘅情緒，我同個女職員講refund（退款），我話男職員嘅態度令我都唔想再食」。

樓主形容該次經歷令她感震驚及不安，又稱當晚她竟收到外賣平台的電郵，通知她訂單已經完成，「間餐廳職員有幾厚顏先唔取消張單呢？」。（fb「將軍澳主場」圖片）

後來男職員返回處理退款，過程中竟反問樓主賬單金額，命令她「check the bill!（查看你的賬單！）」，其後更將共值212元的現金刻意擲至桌上，「我伸隻手出嚟，佢掉啲錢去枱面」，令樓主怒極質問：「What is the bad service and what's wrong with your attitudes?（這是什麼惡劣服務，你的態度究竟出了什麼問題？）」不過男職員仍然故我，更直接喝令她「shut up and go! （收聲！快離開！），「我同佢講應該你哋要check number，錯嗰個唔係我，佢仲要話個個都係咁show電話點樣睇」。

最終樓主拍下餐廳的相片，到餐廳所在商場的客戶服務部投訴，坦言「再留喺佢餐廳我唔知佢又想點鬧客人或者受到咩對待了」。她形容事件令她「真係好震驚好唔開心」，直指事件錯不在她卻無故受氣，「我冇預期會受到啲咁特別嘅服務態度，亦都令到我受到驚恐，佢嘅語氣令到我真係好不安」。最令她驚訝的是，當晚餐廳她竟收到外賣平台的電郵，通知她訂單已經完成，「間餐廳職員有幾厚顏先唔取消張單呢？」。

樓主的經歷令網民嘩然，認同她應向餐廳、商場及外賣平台同時投訴，「真係要據理力爭喎」、「一定要投訴，幫襯仲要受佢氣」、「好慘，攞個外賣要俾人咁樣對待，仲要錯嘅係佢哋」。亦有人認為事件責任不在樓主，她被罵後應即時反擊，「嘩呢間嘢咁巴閉可以命令客人收聲，係我可能已經忍唔問候下佢同家人是否安好」、「你唔使驚嘅，下次直接影佢個樣同埋video」、「使乜同佢客氣，直接用中文鬧嗰個人」。