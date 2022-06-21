台灣訂$800食物　港媽收件前揭賣家確診：照拎定唔要　網民教咁做

新冠肺炎疫情下港人無法到外地旅遊，網購成為解癮的替代方法。有港媽於討論區發文，表示早前從台灣訂購了共值800港元的食物，可是收件前才得知賣家確診，擔心包裹上或沾有病毒，「畀你會照拎定掉咗佢？」。不少網民也認為毋須過份擔心，只要取貨後做好消毒，將包裹放置7天便可。



有港媽於討論區發文，表示早前從台灣訂購了共值800港元的食物，可是收件前才得知賣家確診，擔心包裹上或沾有病毒，不知應否取貨。（示意圖/GettyImages）

有港媽於親子王國討論區發文，表示從台灣網購了價值約800元的食物，賣家日前已寄貨，惟其後發現上周確診，「即係確診後先寄貨，同冇話已好返」。網購包裹目前已運抵香港，她亦收到速運公司通知可取貨，惟她擔心包裹或會沾有新冠肺炎病毒，猶豫應否取件，「畀你會照拎定掉咗佢？貨價800元」。

帖文引來網民討論，不少人指包裹寄送需時，認為她毋須過份擔心，可照取貨並徹底消毒，然後將包裹放置7天以提高保障，「拎完消毒個盒，拆完再消毒入袋，擺佢一星期先」、「戴好口罩，喺空曠地方噴酒精消毒包裹，打開，再噴消毒清潔，用乾淨袋或紙盒裝好密封拿回家，驚就放多7日先，記得消毒雙手」。

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亦有人指出，包裹在寄送過程中經過多重處理，即使沾有病毒亦難以確認是來自賣家，認為若港媽感擔心大可繳付費用延遲取貨，等待7至14天才領回，「唔使咁驚喎，就算你平時買嘢，收銀/速遞帶病毒也不知啦」、「抺乾淨消毒應該冇問題啦，件貨咁多人摸過，你點知只有賣家傳染病毒畀你」。