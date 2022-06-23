父當街逼女兒分手片瘋傳　男友1句話驚曝超亂關係　結局超狂展開

現實情節往往比電視劇更離奇！網上近日瘋傳影片，內地上海街頭有1名父親當眾逼女兒男友與女兒分手，更大吵起來，引來不少民眾圍觀「食花生」。本以為只是普通父親阻女兒拍拖的紛爭，沒想到女兒男友突然怒吼出1句「叫我摸你雞雞幹嗎？」，驚爆當中夾雜超混亂「男男」關係。原來父親與男友竟有性關係，讓女兒當場嚇呆，結局亦超展開。不少網民看後直指片段「毀三觀」，更笑言女兒現在「左右為男」。



內地上海街頭有1名父親當眾逼女兒男友與女兒分手的劇碼，沒想到「劇中有劇」，關係超亂。（影片截圖）

網上瘋傳的影片長約4分鐘，據內地媒體報道，這名上海老父親與年輕男子在網絡認識，互有好感，之後父親把女兒介紹給男子認識，以便藉此到對方家發生性關係。惟由於男子竟真的與女兒開始交往，讓老父親十分難受，於是決定「拆散鴛鴦」。

片段中，2男在街頭大吵大鬧，旁邊一直有民警在場，亦有不少民眾圍觀「食花生」。2人吵得面紅耳赤，起初男子不斷稱「我跟你女兒談戀愛，你要幹嗎？」，以為只是尋常父親阻女兒拍拖的紛爭，詎料男子突然說「叫我摸你雞雞幹嗎？叫我插你幹嗎？」，曝光了2人的同性戀關係，男子更斥責老父親是「人渣」，場面非常尷尬。

眼見隱藏關係被揭，老父親反客為主說翌日與男子去結婚，追問：「你去不去？你不去你不是人！」男子回應：「你不去你不是人！」老父親則回嗆：「我們去領證，你養我，反正我退休了！」男子繼續連珠發炮，老父親似乎已不欲再多言，耍手表示：「我不跟你多說了！」最終為免阻塞道路交通，民警把2人帶走，讓事件落幕。

暫未知兩人最終能否「開花結果」，但片段已引來網民熱議，都為女兒感到擔心，「毀三觀，可憐的女兒」、「電視劇都不敢這樣演」、「女兒動態：左右為男」。亦有網民笑言，「父女都嫁給同一位男的」、「能不能上個字幕啊？聽不懂啊」、「真相令人暖心」

也有網民質疑同性戀在中國不被承認，關注他們是否能領到結婚證書，「確定領得到證嗎？」。