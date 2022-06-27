消毒狂人！師傅上門不滿被漂白水噴全身　港女反批無禮：點解會嬲

新冠肺炎疫情下市民都非常重視個人及家居衛生，外出後消毒全身幾乎成為指定動作。有港女早前發文，指家居需要維修，為了消毒她竟在師傅上門入屋時，向對方全身大噴漂白水，引來師傅不滿，但她卻反批對方無禮，直指：「點解師傅會嬲？」帖文引來網民熱議，紛紛批評港女無禮在先，又指師傅沒有立即離去已是禮貌表現。



有港女早前發文，指家居需要維修，為了消毒她竟在師傅上門入屋時，向對方全身大噴漂白水，引來師傅不滿，但她卻反批對方無禮，直指：「點解師傅會嬲？」（示意圖/GettyImages）

該名女網民於facebook群組「家居維修交流平台」發文，指日前有師傅上門家居維修，為了保障雙方，她於師傅入屋時向對方身體噴灑漂白水，務求能殺菌消毒。港女的舉動引起師傅不滿，但她卻似乎不明白對方生氣的原因，更反批師傅無禮，並向網民求教：「點解師傅會嬲？而家啲師傅真係冇禮貌！」

帖文引來網民討論，不少人批評樓主無禮在先，未獲師傅同意便向對方大噴漂白水，「好似你無禮貌先喎」、「重點係，噴之前要問咗人畀唔畀你噴」、「漂白水對人用？似謀殺人多過殺菌」、「應該喺師傅面前自己都噴漂白水，你估師傅又唔驚你有病菌咩」。港女最終刪除帖文，惟仍遭網民截圖轉發討論。

漂白水8點注意事項▼▼▼

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用漂白水噴身必須小心！根據衛生署使用漂白水指引，因為漂白水對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，遇熱和光會分解，亦容易與其它物質產生化學反應，不當使用漂白水會影響殺菌功能，甚至造成意外，威脅健康。