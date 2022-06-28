女生為變靚自費箍牙　男友藉故提分手　網民一致認同：求其搵藉口

分手原因千百種，不差以下這一種？有網民日前發文，表示自小就想矯正牙齒，因此升上大學後積極做兼職賺取治療的費用。儲夠箍牙費用後，她在男友的支持下到診所接受治療，沒想到結束後，男友竟以超離奇理由提出分手！



有女生在討論區表示男友早前支持她矯正牙齒，唯當她戴上鋼製牙套後，他竟以不想和箍牙的女生拍拖為由提出分手。（電影《百變星君》 劇照）

該名就讀大學1年級的女生在Dcard發文，稱自小就想矯正牙齒，可惜母親不允許，只能自己想辦法儲錢。她升上大學後靠着兼職及私人補習，終於儲夠箍牙的費用。另外她亦有與男友商討箍牙事宜，對方更建議她選擇鋼製牙套，以減省支出，「佢都支持嘅，仲話：『你想做我都會支持』」，於是她日前就到牙醫診所「圓夢」。

樓主指，當日男友在診所樓下接她，她完成治療後下樓，沒想到男友竟突然提出分手，「我一落到去佢就話：『我諗過喇，我真係唔想同箍牙嘅人拍拖』」。樓主大為錯愕，不懂明明男友曾支持她箍牙，怎麼又會突然以此為由向她提出分手，「明明你都有份支持我呢個決定，箍完嗰日就講分手係咩事」。

有網民認為樓主這次箍牙是物超所值，除了矯正牙齒，還可以早日與渣男分手。（GettyImages）

帖文引來熱議，網民都狠批樓主男友行為幼稚且過份，猜測他是移情別戀卻又不想承認，所以藉詞發揮，「肯定有第二個啦，你唔係真係信佢講嘅理由啊嘛」、「似係一直想分，𠵱家終於揾到機會，等你上去箍完再同你講分手，等你返唔到轉頭」、「條仔咁似小學雞」。亦有人安慰樓主，認為分手是好事，「仲好啦，反正你好快變得更靚，佢損失而已」、「箍得抵啦！睇清楚一個人」。