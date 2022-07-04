豪宅裝修│何文田君頤峰1300呎單位　$250萬印度宮殿風設計曝光

有想過在香港繁忙城市中會有一個宮殿式的單位嗎？這座宮殿更有一種寶萊塢場景的氣色，主人房更融入東南亞度假木屋風格設計，等裝修佬今次帶大家參觀何文田君頤峰1300呎的豪宅，感受香港少見的印度風室內設計！



客廳地板採用大型的米白並帶紅點的拋光磚鋪設，由於磚面大，紅點拼起來不會過於花巧，不會令人頭暈目眩，反而營造出規律和諧感。（裝修佬提供）

基本資料：

何文田君頤峰／1300平方呎／印度奢華風格／ 工程費用約250萬

本次參觀單位位於何文田區內少見的大型豪華住宅——君頤峰，業主是一位印度人，期望設計師能為本單位設計出印度風的室內設計。我們向來很少在香港遇到印度東南亞風的室內設計，今次機會難得，讓我們看看有甚麼值得參考！

客廳設計

業主要求單位的整體感覺能像把他在印度的家帶來現有單位內，並營造出輕奢感。設計師透過業主提供的相片抽取出幾個印度風的元素安放於新設計之中。於色彩上，全屋以米白與白色為主調，加入多達五種不同的精緻金色花紋花線圍邊，再配合少量的紅色及黑色點綴，帶出印度宮殿式的風味。

客廳地板採用大型的米白並帶紅點的拋光磚鋪設，由於磚面大，紅點拼起來不會過於花巧，不會令人頭暈目眩，反而營造出規律和諧感。而客廳亦以大量華麗刻紋的金色花線圍邊，提升奢華感。

其中值得注意設計師的巧思是，本次的天花燈槽較常見燈槽深，天花位置再額外加金色花線框出一個長方形，隨著燈槽花線照射金色邊框，不單營造了樓底高的空間感，同時凸顯奢華豪宅感。

另外，設計師亦參考業主印度的家所使用的布藝元素，挑選了兩組有白色配金色花線圍邊，粉色碎花布藝梳化及飯桌椅，帶出宮殿感同時提升風格的一體性。當然少不了擁有華麗花紋的吊燈與吊線燈，提升客廳高貴華麗的感覺。

主人房設計

我們隨著紅點地磚的指引，經過走廊，來到另有一番風味的主人房。業主要求主人房要有度假的感覺，設計師為此設計了與客廳宮殿感強烈不同的東南亞豪華度假屋風味的主人房。

首先，色調上除了如常採用了白色為牆身色外，加入了大量黑色為主調色，然後同樣使用金色圍邊提高奢華感，令房間增添了一份沉穩感，深色亦能令人進入沉靜狀態，放鬆心情更容易入睡休息。

接著，天花加設了深色木橫樑交錯的裝飾設計，令人彷佛置身木製的大型度假屋，再使用了木扇瓣配金銅色的吊扇，抬頭望就像是見到度假屋的木屋頂，東南亞度假屋氣息撲面而來。

地磚同樣使用大型的拋光磚，塑造出大器感覺，今次花紋則使用黑白相間，意外帶出些少活潑精靈感，黑色拋光面更易反射出金色花紋的傢俬，倍增空間感。這種香港家居少見的地磚花紋款式，令人耳目一新。

再來於傢俬方面，全部採用黑色為主調，以金色作為花紋的櫃與床架，令房間協調性更高，同時黑金配搭也帶出奢華感。值得一提的是衣櫃與牆身融合，櫃身選用了黑色配上大量金色花紋，衣櫃同時也能為牆身裝飾，亦起了也劃分睡房與浴室空間的作用，是一舉三得的巧妙設計。

最後，設計師利用了U型大窗，於窗台上舖設了長身深啡色軟墊，只要再加上印度的花紋抱枕，即時有種置身位於海旁的東南亞豪華度假屋感覺，彷佛能躺在軟墊上遙望大海。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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