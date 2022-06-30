飲齋啡女仔勁charm！網民讚識沖咖啡女士有魅力　呢位係公認女神

飲咖啡近年成為潮流，更被視為品味象徵，奶啡齋啡各有支持者。最近有咖啡迷網上發文，表示飲齋啡的女士「太Charm、好吸引」，而懂得沖煮及了解咖啡文化的女士更是充滿魅力。帖文一出引來一眾啡迷瘋傳討論，笑言有望成為「最新潮文」，更爆笑留言直指1位女星是啡界公認女神代表。



有咖啡迷網上發文，表示飲齋啡的女士「太Charm、好吸引」，而懂得沖煮及了解咖啡文化的女士更是充滿魅力，帖文一出引來一眾啡迷瘋傳討論，更公認1位女星是啡界女神代表。（《等一個人咖啡》劇照）

究竟一杯無奶無糖的黑咖啡為何與女性魅力扯上關係？原來有網民日前於facebook群組「咖啡迷We Love Coffee」發文，指乘搭港鐵時無意中聽到旁邊1名年約30多歲的女士講電話，對方隔着話筒指導家人或朋友沖Espresso（意式濃縮咖啡），「聽到佢講『我收工喇，幫我沖1 shot expresso吖』，仲教電話中人㩒部機呢個掣嗰個掣，仲問𠵱家見唔見有嘢嘔出嚟」。

樓主當下即時被吸引，形容對方「實在太charm喇」，直呼「不得不望多佢兩眼」，更得出「個人覺得飲齋啡嘅女士好吸引，而識沖/煮或玩齋啡嘅女士就更加有魅力」的結論。

樓主指乘搭港鐵時無意中聽到旁邊1名年約30多歲的女士講電話，對方隔着話筒指導家人或朋友沖Espresso，頓時被吸引，直呼「不得不望多佢兩眼」。（fb「咖啡迷We Love Coffee」截圖）

雖然樓主很快便刪除帖文，但一眾咖啡迷仍截圖繼續討論，笑指帖文內容有望成為「最新潮文」。不少啡迷亦分享個人看法，有人認同飲齋啡的女士非常吸引，「飲齋啡當然吸引啦，唔通飲cappuccino咩」、「本身個女士吸引，佢飲三合一你都覺得吸引」。

亦有女啡迷笑稱「我一時飲齋啡一時飲奶啡，即係只係型咗一半啦」、「我淨係鍾意飲mocha（摩卡/朱古力咖啡），真係冇晒魅力呀」，更有網民爆笑留言，指出憑經典金曲「熱咖啡」令觀眾留下深刻印象的「阿姐」汪明荃，絕對是咖啡界女神擔當。

有網民爆笑留言，指出憑經典金曲「熱咖啡」令觀眾留下深刻印象的「阿姐」汪明荃絕對是咖啡界女神擔當。（資料圖片）

有不少咖啡發燒友則錯重點，指出樓主提及的女士乘車途中便要求親友代為沖expresso，相信她到達目的地後咖啡亦已放涼，未必適合品嚐，質疑該女士是否「識啡之人」，「識得飲，一定飲攤凍espresso，又charm，又有魅力？」、「準備攤涼咗嘅espresso做甜品？」、「可能用嚟整麵包呢」。