識計數！9吋pizza換成2個5吋以為有賺？印度男計圓形面積揭蝕晒底

識計數原來咁重要！印度1名男子日前到快餐店購買1個9吋Pizza，老闆見缺貨便換了2個5吋薄餅給他，笑稱是「免費多送1吋」。不過他想了想覺得「唔對路」，即場運用圓周率公式計算出兩個薄餅的面積，發現不但無賺，反而「蝕晒底」，即時要求老闆補償，最終「幸保不蝕」。



印度1名男子日前到快餐店購買1個9吋Pizza，老闆見缺貨便換了2個5吋薄餅給他，笑稱是「免費多送1吋」，不過他即場運用圓周率公式計算出兩個薄餅的面積，發現不但無賺，反而「蝕晒底」。（示意圖/GettyImages）

居於孟買的網民「roychandan」日前於Twitter發文，表示到快餐店購買1個9吋薄餅，等了一會店員表示9吋薄餅已賣完，但指老闆提出可換為2個5吋薄餅，更笑指是「免費多送1吋」。他想了想發覺不妥，即時要求聯絡餐廳老闆。

「roychandan」在老闆面前，當場運用圓形面積計算公式「π r²」，計算出9吋及5吋薄餅的面積分別為63.62平方吋及19.63平方吋，顯示2個5吋的薄餅加起來，面積仍比1個9吋薄餅少了24.4平方吋，他不但沒有賺到，更是「蝕晒底」，因此他即時抱怨：「你怎麼能說你免費給我多1吋？就算你給我3個5吋薄餅，我仍然蝕底！」

看到「roychandan」如此「數口精」，餐廳老闆也不禁「投降」，答應給他4個5吋薄餅作為補償。他其後也在帖文搞鬼表示，「Take Maths seriously!（認真對待數學！）」，引來網民激讚及瘋傳。不少網民紛紛笑稱，「現在誰還敢說數學不重要？」、「對數學不好的人來說，秤重好像比較方便」、「實際操作上應計算餅底與餡料的比例才得出精確答案」。