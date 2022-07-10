A0港男自稱似郭富城！嘆30歲後淪4無人士　去玩被抄牌內情慘到笑

年紀愈大愈難快樂？有港男於討論區發文，大呻轉眼踏入30多歲，卻對人生感絕望。他指半年前失業至今亦未找到工作，自嘲現時為4無人士，「無車、無樓、無工作、女友更加長期無」，又自言樣貌不錯，高度有幾分似天王郭富城，惟女性緣一向差，從未拍過拖，即使曾於消遣時被「抄牌」取電話，後來也發現對方實為男性。樓主的經歷引來網民關注，有人同情他的遭遇，鼓勵他努力改變現狀，亦有人爆笑留言，為他建議「出pool」方法。



有港男於討論區發文，大呻轉眼踏入30多歲，卻對人生感絕望，自嘲現時為4無人士，「無車、無樓、無工作、女友更加長期無」。（《男人唔可以窮》劇照）

該名港男於香港討論區發文，直言年紀已到了3字頭，卻對人生感到絕望。他指本身從事飲食業，收入不算高，至數個月前更不幸失業，一直未找到新工作，自嘲現時是「4無人士」，「無車、無樓、無工作、女友更加長期無」。

他自言本身樣貌不算差，「自問樣子都ok，戴上口罩有幾分似郭富城（高度）」，可是自小女性緣極差，加上性格內向，面對異性時不懂如何相處，因而至今仍未曾戀愛。最令他感到絕望的是，過往他曾努力擴闊生活圈子，外出消遣時也曾被「抄牌」取電話，惟後來才發現對方是同性戀者，只好向網民求安慰，「寫到呢度好灰，灰到就變黑……有冇人慘得過我，比我更絕望？」。

樓主自言本身樣貌不算差，可是自小女性緣極差，加上性格內向，面對異性時不懂如何相處，因而至今仍未曾戀愛。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主的遭遇引來網民討論，不少人對他感同情，但認為現階段他應該先找工作改善生活才發展愛情，「失業就唔好諗咁多嘢啦，拍拖係高消費活動。如果對自己個樣咁有自信，一係疊埋心水搵姨姨囉」、「你當務之急揾返份工儲返個錢，緣分一到你準備好便水到渠成」。而樓主其後亦回應稱已找到外賣送餐員的工作，「我申請咗做步兵，過兩日開始返工」，暫時會以工作為重。

亦有人抵死留言，直指「你的樣子如何，你的日子也必如何」、「高度似郭富城又無錢就真係…」、「幾分似即係幾多分似先？3分似郭富城，7分八兩金你都出咗事啦。你以為自己有優勢，呢個想法可能同現實有啲出入」、「講大話係溝唔到女的」、「建議長戴口罩，染金毛，紋少少身咁啦，之後去應徵肉類分割員，應該會吸引到一班師奶或未婚女士，仲會有運行」。