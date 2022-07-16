生痱滋｜一文睇清成因同症狀　拆解坊間用粗鹽同西瓜霜治療效用

相信每個人都曾經歷過生痱滋，坊間大多認為生痱滋是因為太過熱氣有關，而且亦流傳了眾多有關治療痱滋的偏方，包括漱口水漱口、塗西瓜霜及用鹽敷上痱滋等等，究竟是否有醫學根據呢？Gofever高燒編輯以下整理了有關痱滋成因、症狀等資訊讓大家參考，並拆解坊間3大治療痱滋的方法是否有效！



痱滋是「口瘡性潰瘍」的俗稱，是一種常見的復發性口瘡，大多呈橢圓形或圓形的潰瘍，主要出現在口腔軟組織。（圖片：Umea Biotech Incubator）

經常生痱滋因為太熱氣？了解正確生痱滋成因

痱滋是「口瘡性潰瘍」的俗稱，是一種常見的復發性口瘡，大多呈橢圓形或圓形的潰瘍，主要出現在口腔軟組織：面頰、口唇、喉嚨黏膜及舌面上，令患者感到十分疼痛，不具傳染性。談及生痱滋，不少人都會立即聯想到與「熱氣」有關，究竟生痱滋的成因是否真的因為熱氣所致呢？其實，目前醫學界仍未有明確定論有關痱滋的成因，但大多認為與以下因素有關，包括口部創傷、免疫系統失調、精神壓力、內分泌失調、腸胃失調及維他命B12、葉酸、鐵質不足等，亦有指與遺傳因素或佩戴不合適的假牙都有機會增加患痱滋機率。

生痱滋症狀

患者生痱滋後的常見症狀為潰瘍位置出現疼痛感，同時亦會導致口腔唾液變多，口腔黏膜腫脹，痱滋潰瘍傷口通常較淺，表面平滑或微凹，中央呈微黃或灰白色。患者可以同時在不同口腔位置長出數顆痱滋，潰瘍傷口大多為2至5cm。痱滋一般會在7至14日內自行痊癒，若患者的潰瘍傷口持續3星期以上亦未痊癒，可盡快求醫作更仔細的檢查及診斷，以了解潰瘍是否屬於其他口腔疾病所致。

服用膳食補充劑、避免進食粗硬、太熱或辛辣的食物、避免刷牙時碰觸患處及使用硝酸銀棒燒灼表面組織等方法亦有效減輕痱滋的疼痛並加快傷口癒合。（GettyImages）

坊間流傳用粗鹽敷上痱滋可以有效K.O.痱滋？

坊間流傳不少方法聲稱可以對付痱滋問題，其中最常見是用粗鹽敷上痱滋，聲稱可以令痱滋迅速康復，究竟是否有醫學根據呢？雖然鹽具消炎殺菌功效，但不建議大家直接用粗鹽敷上痱滋，因為會容易刺激及磨損傷口、更加劇口腔潰瘍惡化。

在痱滋上塗西瓜霜可以加快痊癒？

除了用粗鹽敷上痱滋，坊間亦流傳塗西瓜霜可以加快痱滋痊癒，雖然西瓜霜可治理口腔及牙肉等部位的炎症，但建議大家可以在使用西瓜霜前諮詢家庭醫生的意見，了解自身是否合適使用。

漱口水漱口可對付痱滋？

在醫生指引下使用含止痛成份的漱口水漱口，的確可以有效加快痊癒，但使用前記得要諮詢醫生意見。

生痱滋的治療方法

最後，除了上述坊間偏方外，服用膳食補充劑、避免進食粗硬、太熱或辛辣的食物、避免刷牙時碰觸患處及使用硝酸銀棒燒灼表面組織等方法亦有效減輕痱滋的疼痛並加快傷口癒合。想有效預防生痱滋，大家最重要是保持良好個人生活習慣，避免過度疲勞或壓力過大，飲食均衡，而且要早晚刷牙，減少口腔細菌數量可以大大降低生痱滋的機會。