公屋贏家│無敵海景+超靚日落！網民公認這屋邨全港最美：以為沖繩

【最靚公屋】住公屋原來都可以這樣美？有網民於社交媒體分享華富村公屋美景，除了有一望無際的海景，日落日出景色更是美不勝收。照片隨即於網絡廣傳，網民大讚「名不虛傳，全香港最美公屋」、「海景正過貝沙灣」、「以為日本沖繩」、「平民海景樓」。但亦有網民指出，雖然白天風景美，但舊屋邨走廊「夜晚真係好恐怖」、「西斜會好曬」。



有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」，分享近半年在南區公屋華富邨拍攝的美景照片。（Facebook群組「香港風景攝影會」Gary Keung圖片）

有網民周日（8月7日）在Facebook群組「香港風景攝影會」，分享近半年在南區公屋華富邨拍攝的美景照片。照片於走廊位置拍攝，見到一望無際的海景，在夕陽映照下格外美麗。

照片獲大批網民分享，直指「果然名不虛傳，全香港最美公屋」，更形容是「平民海景樓」，「真係住一世都願，靚同最重要有人情味，靚到冇得頂」、「好靚！應該冇人願搬走」、「風水地」、「如果我住呢到，一定每日搬張枱同櫈仔岀嚟，望住海望住日落食下午茶」、「海景正過貝沙灣」、「華富邨真係無敵」、「嘩以為希臘呀」。有網民根據照片內走廊座向分析，估計拍攝地點是華富邨華清樓。

也有網民分享自己拍攝的華富邨日落美景，「有幸去華富邨，見到日落真係好靚！」。（Facebook群組「香港風景攝影會」）

不過也有網民指出，雖然白天景色美，但太陽「西斜會好曬」，而且一到晚上便是另一個模樣，「靚係好靚，但呢啲舊屋村走廊，夜晚真係好恐怖」、「好靚，我都住過華清樓幾個月，條走廊……晚上幾得人驚的」。