女友沉迷遊戲識「網公」　台男5周年紀念日見1物件揭被騙怒提分手

「網公網婆」是指在網絡世界互稱老公、老婆，台灣有男網民日前發文，稱與其女友半年前開始玩線上遊戲，本來只是下班的消遣，沒想到女友不願在遊戲中公開已有伴侶，還為了滿足虛榮心及遊戲便利而認識了1位「網公」。女友後來還欺瞞樓主，與網友在現實世界會面，更收下他人所贈的手機，最終樓主與女友的5年情生變，走到分手的結局。



樓主在網上表示拍拖5年的女友半年前開始迷上線上遊戲，不但在遊戲中結識「網公」，更不時只顧打機而不聽電話不回訊息，導致感情生變。（《具景伊》劇照）

該名台男在facebook專頁「匿名2公社」發文，稱與女友交往5年，已是談婚論嫁的階段，女友的家人也都已經稱呼他為「女婿」。半年前女友開始迷上線上遊戲，他一開始也陪着女友玩，後來卻覺得沒意思，因為女友不希望在遊戲公開他們的現實關係，亦因此在遊戲中結識了1位「網公」。樓主表示，這位網公會送贈遊戲裝備給其女友，又會帶她打團戰，惟女友認為只是在遊戲中交往就可以得到免錢裝備，「只是騙騙他裝備，有人養可以玩得比較輕鬆」。

樓主對女友此舉表示不滿，認為女友在網上與人「親親我我」，但就反被女友責備他幼稚，指他分不清遊戲與現實，她更坦承是為了滿足自己的虛榮心，「下班玩遊戲可以享受一點眾星拱月的虛榮，放鬆一下不行嗎？」。樓主見無法說服女友，又有感女友也是成年人，相信她會拿捏好分寸，想着眼不見為淨，便不再玩該款遊戲，繼續專心工作。

樓主的女友指責樓主幼稚，分不清遊戲與現實，又坦承是想騙人送免費裝備才假扮單身。（《你微笑時很美》劇照）

早前樓主發現每次打電話給女友都是「忙音」，總是通話中的狀態，而且傳訊息給她都久久不回，「大概到了清晨2點才回訊息說『累了，今天不聊了晚安』」，有時又會不耐煩地表示打完機很累要休息，「叫我不要像個恐怖情人一樣」，2人為此爭吵了很多次。

樓主稱，近日他們關係緩和，女友也不再周期性失去聯絡，以為女友「終於玩膩，浪子回頭了」，而適逢5周年紀念，他訂了餐廳還買了女友喜歡好久的手錶當驚喜。沒想到此舉慘變有「驚」無「喜」，樓主表示，女友當時拿出手機要拍照，卻不是放在桌上一直用開的手機，而是另一部他不曾見過的新手機，女友則解釋是方便遊戲組隊聯絡，「不然你都說我不理你，這樣就不會佔線也能跟你聊天」。

樓主驚訝女友瞞着自己買了部新手機，但女友說手機是遊戲認識的人送贈的，「不用白不用」，才驚覺原來女友曾瞞着他與網友相約見面，還收下了別人送的手機，氣炸大怒，卻被女友指責不信任她，令她增添壓力，更斥責樓主小氣。樓主氣極提出分手，女友沒有遲疑，秒回「好」，然後就瀟灑離開，樓主就在家中痛哭了5天，「5年的相處，被上線不到6個月的遊戲打敗。」

樓主發現了女友隱瞞自己與網友見面，又收下別人送的手機，怒提分手。（《親愛的，熱愛的》劇照）

帖文引來網民熱議，一面倒地批評樓主的女友明明已有男友，卻還在遊戲結識情人，又力撐樓主提分手，「就她說的信任就自打嘴巴了，答應你不去，她還是偷偷去了」、「這女生三觀不正，你的決定是正確的」、「女生也蠻膚淺又愛慕虛榮的感覺，只想着自己好，這種人放生也罷」。不少人安慰樓主，「真的不要為了不合適的對象，浪費你一輩子的美好時光」、「不要去糾結什麼五年來的付出而傷心」、「下個會更好」。