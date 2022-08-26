《SPY x FAMILY》│韓女遇雨災破門自救神還原約兒　網民：有疑點

南韓早前暴雨成災，不少民眾被困水中，但1位曾經扮成日本動漫《SPY x FAMILY》（譯名︰《間諜家家酒》）媽媽角色約兒的女Cosplayer，近日上載圖片稱自己打破2道逃生門才能逃走，現場遺下不少水迹，令不少網民感到驚訝，形容她連約兒的力氣都完美還原，但亦有人質疑事件真確性。



Biya上載圖片報平安稱，自己成功破門逃走，可見兩道逃生門已被打破，地下則有不少水迹。（Twitter「Biya🦋C100日曜西み-02a biya1024」圖片）

韓國女Cosplayer Biya不時在社交媒體發表作品，包括插畫和cosplay造型，當中有武功高強的《SPY x FAMILY》女刺客約兒，形象非常性感。

Biya不時在社交媒體發表作品，包括插畫和cosplay造型，當中有武功高強的《SPY x FAMILY》女刺客約兒。（IG「biya1024」圖片）

Biya近日在Twitter帳戶「Biya🦋C100日曜西み-02a biya1024」用日文發出帖文，因暴雨推延直播而向粉絲致歉，並交代指工作室走廊入水，甚至部分天花板也被暴雨沖塌，導致屋內積水，嚇得她盡快撤離，但一度被困在電梯內。

隨後Biya上載圖片報平安稱，自己成功破門逃走，人已安全，圖中可見，兩扇逃生門已被打破，地下則有不少水迹。

帖文引來超過18萬人讚好，網民普遍事件相信和當地近日雨災有關，不排除洪水湧至，令她在危急關頭化身成約兒，破門自救；但亦有人質疑事件的可信性，不相信她的臂力足以破門逃走。

Biya事後解釋稱，當晚逃生門因淹水而卡死，她使用旁邊滅火筒才成功破門，但有網民繼續化身成「偵探」推測，當時可能有其他住戶合力打破逃生門，否則Biya難以單憑一人之力打破2道門。