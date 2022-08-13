網傳保險員工推銷客戶為情婦私生子買保單　保額分配惹議：毀三觀

「送家人一個保障」是不少保險經紀的推銷口號，網上近日就流傳1張照片，疑有保險公司員工分享如何向客戶推銷6份獨立保單的心得，對象除了客戶的太太及子女外，還包括情婦及其私生子女，而且情婦的保額還要被正室多一倍，「渣男式三觀」引網上熱議。《香港01》向涉事保險公司查詢，正等候回覆。



網上近日就流傳1張照片，疑有保險公司員工分享如何向客戶推銷6份獨立保單的心得，對象除了客戶的太太及子女外，還包括情婦及其私生子女。（網上圖片）

從網上流傳的照片顯示，有保險公司員工正透過簡報分享投保個案，簡報上方有涉事保險公司的標誌，標題為「送每位家人一份獨立禮物」，並介紹1名50歲的男客人購買了6份獨立保單，總保額為1000萬美金（下同），對象包括41歲的太太及2名分別是13及11歲的女兒，還有32歲的「女朋友」及其5歲私生兒子及剛出生的女兒。

最引起爭議的是，太太及其子女保額各得100萬元，惟女朋友則有200萬保額，足足多正印一倍，其兒子則高達400萬元。

網民對保險公司如此「思想前衛」大感震驚，又質疑是否鼓勵客戶有婚外情並為私生子女投保。（《守護神之保險調查》劇照）

網民對保險公司如此「思想前衛」大感震驚，又質疑是否鼓勵客戶有婚外情並為私生子女投保，「為咗單生意，乜都做得出」，認為是「毀三觀」個案，亦有人認為從金額分配看出該客戶「極渣」，不但「妻不如妾」，又指「重男輕女到極致」、「正印成家加埋都唔及一個私生子」、「母憑子貴的傳宗接代真人故事」。

照片在微博同樣引起熱議，該保險公司在內地合資的產險公司回應事件，稱事件與公司無關，至於簡報上為何有相關標識，公司還在核查。