生舊叉燒好過生你！父母1句開玩笑留童年陰影　網民齊數痛心回憶

「你係石頭爆出嚟」、「垃圾桶執你翻嚟」之類父母對子女的玩笑話，相信許人小時候都聽過，當中傷害力更強的如「生舊叉燒好過生你」、「再嘈就唔要你」等等，簡直傷盡孩子心。近日就有大學生在討論區發文，詢問大家聽過父母哪些傷人的玩笑，希望提醒各位未來父母，不要開這類可能會令小孩留下童年陰影的玩笑。帖文引起網民討論，紛紛分享被父母、親戚的玩笑傷害經過，形容根本是「歪風」。



過火的玩笑很可能會傷害到小孩的弱小心靈，甚至留下童年陰影。（Gettyimage）

該女大學生在Dcard上以「父母說過哪些傷人的玩笑」為題發文，指自己日前與男友討論起其他媽媽對小孩開的過分玩笑，例如「怎麼看到人都不叫！你是啞巴喔」，樓主指自己有強烈的社交恐懼症，每次看到不認識的親戚只想躲在媽媽背後，但媽媽就用責備的語氣邊把她拖出來，讓她覺得是自己有錯。父母感情欠佳，甚至會問「爸爸跟媽媽離婚，你要跟誰？」，樓主坦言小時候就被父母逼問過這個問題，最終爸媽也真的離婚了。



而性別問題也十分傷人，長輩真的會說「假如你是男生就好了」，樓主聽到即翻白眼，「不管我是男是女都不關你屁事好嗎？」。還有是「再吵我就把你丟在這」，樓主稱很常在逛街時或捷運上看到媽媽對小孩這樣說，她認為這句話會讓小孩從小沉浸在言語暴力中，會在心裏留下陰影。最後樓主直指那些父母自以為聰明，但其實那些話很傷害小孩的心靈，「覺得這股歪風真的不能再延續到下一代了耶」。

帖文引來不少網民發言，分享各自被父母的玩笑傷害的經歷，例如「一直交不到女朋友，是不是同性戀？」、「你肉那麼多跌倒不會痛啦」等等。有網民更大吐苦水，指出被父母傷透心的玩笑，例如「你越長跟你媽越像，難怪我越來越討厭你」、「我這麼優秀怎麼生出來都是垃圾」、「你的出生是多餘的，不該出生」。面對種種殺傷力驚人的所謂「玩笑」，網民都表示氣憤，直斥已超過玩笑的程度。

另有網民同意樓主的觀點，認為的確要停止這種歪風，更不要隨便說出要拋棄孩子這種話，因為這些玩笑會動搖孩子安全感的根本。其實有時候父母開玩笑沒有惡意，但也要考慮到孩子可能當真，應該盡量避免過火的笑話衝口而出。