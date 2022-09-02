壞過凱婷？家中多火機　家姐驚揭14歲妹勁MK兼吸煙：校服有煙味

吸煙危害健康，未成年抽煙禍害更大！有女生在討論區發文表示，家中無人吸煙亦無拜神習慣，但最近打火機卻愈來愈多，直至察覺妹妹校服上有煙味，才發現「愈來愈MK」的妹妹吸煙，急問網民怎麼辦？網民認為14歲這種年紀很難聽教，建議樓主正經向妹妹數出吸煙害處，「同佢講食煙係口臭cancer樣衰MK妹」，讓她明白健康正面形象的人少受歡迎，「再畀佢睇下凱婷篇嘢點比人耻笑」。



有網民於討論區發文指14歲妹妹吸煙，自己不知如何勸阻她所以請教網民。（示意圖（GettyImages圖片））

該女生於Dcard討論區以「發現14歲嘅呀妹食煙」為題發文，指妹妹就讀band2尾的中學，近來打扮愈來愈「MK」（像經常在旺角出沒的人，盲目跟隨潮流，形象低俗兼不倫不類），其Instagram帳號又弄得像個網絡紅人似的，令樓主有些擔心。

樓主其後發現家中打火機愈來愈多，由於家中無人吸煙亦無拜神習慣，使她十分疑惑。直至偶然察覺到妹妹的校服有煙味，才得知妹妹吸煙。樓主認為若是14歲時的自己，肯定也不會想聽大人說話，於是向網民求救該如何處理。

有網民認為要正面面對問題，「正正經經咁同佢講食煙係口臭cancer樣衰MK妹，洗佢腦話形象健康正面嘅人先係受歡迎，再畀佢睇下凱婷篇嘢點比人耻笑」、「同佢講女仔食煙皮膚會變黃、牙都係」，指這種年紀的人吃軟不吃硬，打、罵反而會有反效果。

網民建議樓主向妹妹分析吸煙禍害，「同佢講女仔食煙皮膚會變黃、牙都係」，指這種年紀的人吃軟不吃硬，打、罵反而會有反效果。（資料圖片）

但也有網民表示：「食煙目測冇得救」、「呢啲要佢自己識諗先有用」，指樓主只能靜觀其變。亦有網民開玩笑指：「要壞過佢，食兩支」、「叫佢飲酒，咁先做齊全套」、「佢係咪叫凱婷？」。

「壞過凱婷」是網絡潮語，起源於2017年4月1篇潮文，內容是有中一女生指責另1名女同學「扮大家姐」，指對方不夠壞，其中原因包括她無法連續吸2支煙，但樓主和「凱婷」才是全班最壞的學生，整篇潮以廣東話寫出，當中更夾雜粗口。潮文被瘋傳後，「壞過凱婷」成為嘲諷別人品行差的代名詞。