講乜？女同事1句無知話　惹2男同事車上打鬥　隧道內落車「隻揪」

在隧道內停車「隻揪」真的好嗎？杭州2名男子竟然行車隧道內停車打鬥，當時車上坐了2男1女，均為同事關係，其中1名男子喝酒後在車上打瞌睡，迷糊中以為被人講壞話，氣得動手打人。負責駕車的女同事事後直認自己當時說錯話，「比較無知的1句話」，才意外觸發2男打鬥，她嚇得拿不穩軚盤才在隧道內停車，2男現轉交到當地派出所處理。許多人好奇女生說了什麼話，不少壞心眼網民笑言2男像在「爭女」，推測內情不單純。



女生稱見到2名男同事大打出手太害怕，嚇到在隧道內停車，但2男選擇下車繼續打架。（浙江電視台《1818黃金眼》截圖）

3名男女都是同事，正一同回去杭州，由女生負責開車，白衣男同事喝了酒在車上打瞌睡，迷糊中以為黑衣男同事說他壞話，氣得馬上動手。女生稱自己雖然沒喝酒，但男同事突然間發難令她很害怕，萬一軚盤拿不穩後果可大可小，她唯有在隧道內靠邊停車。

女生向執法人員透露，她當時正在開車，白衣同事在車廂內睡覺時，她和黑衣同事聊天，「其實我說錯了1句話，比較無知的1句話」，男同事認為她失言，但覺得她是女生，也不打算計較，又說如果同1句話是白衣同事說出口，一定不會放過他。結果白衣男同事以為在說他壞話，「他誤會了」，2結果男居然打起上來。事件被巡查人員發現，驅車上前制止及報警，結果2男均被捕。

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網民批評2男無論如何都不應在高快公路路段，甚至隧道內打架，「屬實人才」、「停車在隧道內格鬥」。許多網民好奇女事主說了什麼，「1句話放到男的身上是可以引起鬥毆的程度，那麼就可以隨便對女的說呢？」，可惜女事主始終未透露，「新聞播一半氣死人」。

部分壞心眼網民笑談2男是否都對女同事有意，說話內容可能是拿2名男生來比較而出事，又爆笑道女生見到男同事大打出手，有否說「你們不要再打了」、「哈哈哈差個傾盆大雨」。

（綜合）