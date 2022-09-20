女大生着露臍裝搭𨋢　遭睡衣大媽批不得體　1句KO網民話超痛快

別人的穿着打扮也要管？內地有女子大學生日前穿了露臍裝與友人外出，乘搭升降機時，突然被同𨋢的大媽開聲批評，直指她的衣着不得體，更直接質問「妳家長願意嗎？」、「老師沒說甚麼嗎？」。無故被外人多加批評的女生大感不滿，當場反駁指穿衣有自己的自由，更氣得直指「我爸媽覺得我穿得挺好的呀」。事發片段曝光後，不少網民都認為大媽多管閒事，又指她無故批評別人的行為同樣不得體又無禮貌，並形容女生的反擊說話令人聽得痛快，「直接對大媽打臉，讓她閉嘴」。



內地有大學生日前穿了露臍裝與友人外出，乘搭升降機時，突然被同𨋢的大媽開聲批評，直指她的衣着不得體。（微博影片截圖）

事發本月14日，安徽1名女大學生穿了背心外出，該背心款式較為短身，上半部亦有中空設計，露出了胸部以上、鎖骨以下的胸口位置，穿着時亦會露出肚臍。女生與同伴乘搭升降機時，同𨋢1名穿着睡褲及涼鞋的大媽突然開聲，指責她的露臍背心不得體，認為她同時露出肩膀、胸口及肚臍是過於暴露，更直接質問她「妳家長願意嗎？」、「老師沒說甚麼嗎？」。

女生對於無故被評頭品足感到詫異，起初她還保持耐性解釋，直指每人也有穿衣自由，即使是老師也無權規管，「老師要說我啥？不是穿衣自由嗎？沒規定不能穿成這樣啊，不穿都可以」。

穿着睡褲及涼鞋的大媽指責女生的露臍背心不得體，認為她同時露出肩膀、胸口及肚臍是過於暴露，更直接質問她「妳家長願意嗎？」、「老師沒說甚麼嗎？」。（微博影片截圖）

可是大媽仍不收口，繼續喋喋不休，不斷以長輩身份施壓：「不穿都可以？妳家長願意嗎？」面對大媽的無理批評，女生忍無可忍，終於毫不客氣當面駁斥，更以父母看法「打臉」反擊，「我家長有啥不願意？我爸媽覺得我穿得挺好的呀！」

片段最終沒交代大媽與女生有否繼續爭論，但已引來網絡上的激烈討論，許多網民直指大媽多管閒事，指她無故批評他人的衣着打扮才是不得體、無禮貌的表現，「活在清朝嗎？露個肚臍而已都要管」、「別對別人評頭論足就是很好的家教」。亦有入以同樣方式批評大媽的衣着，指她理應自得反省才評論別人，「每個人都有穿衣自由，妳穿條那麼難看的睡褲也沒人禁止」、「自己穿那什麼醜樣子，還敢講得體？」。