2隻八齒齊運動：白鼠轉滾輪、黑鼠搏命跑　影片瘋傳萌倒14萬網民

有朋友陪做運動，效果當然事半功倍，八齒鼠都明白上述道理！2隻被放在籠內的寵物鼠一起做運動，1隻負責用雙爪轉動滾輪加快速度，另1隻在輪內拼命奔跑，體現了合作精神，過程被主人拍成影片，吸引近14萬人讚好，網民都被2鼠萌倒了。



2隻八齒鼠開始準備做運動。（Twitter「_0_mimimi」影片截圖）

影片拍到黑色八齒鼠在滾輪內準備，白色八齒鼠則用雙爪轉動滾輪，繼而令到滾輪滾動速度加快，雖然滾動速度比平時快速，但黑鼠不負所托，在滾輪堅持奔跑，2鼠各自出力齊做運動，歷時大約7秒，最後相信牠們都感到疲倦，白鼠先放棄撥動，躺在籠內休息，黑鼠繼而離開滾輪。

短片吸引近14萬人「畀like」，網民形容是「愛與友情」，亦有人代入黑白鼠的感受，笑指白鼠當時可能表示「用力跑」，黑鼠求饒稱「大人饒命」。

八齒鼠分布於南美洲的秘魯、玻利維亞、智利和阿根廷等國家，據了解八齒鼠有20顆牙齒，由於頰齒向外翹起，而且較斜，與「八」字相似，所以被命名為「八齒鼠」。

因八齒鼠性格友善，所以被當地人養成寵物，而且在外國都會有人飼養，雖然八齒鼠是草食性群居動物，但不代表牠們歡迎「室友」，即使是同類，最好都是讓鼠群從小生活，否則成年後培養出領地意識，共處時就有機會打架。