中五女每周$500零用錢　港媽要求儲$100　網民一睇地區：有啲離地

今時今日每周500元零用錢是否足夠？有港媽分享每星期給中五女兒500元零用錢，包早午餐及車費，最近希望她可以每星期儲起100元，留些錢在周末用及養成儲錢習慣，惟女兒藉口多多，說在九龍塘上學吃完飯已剩下不多錢，反希望加零用。港媽又透露原希望她可以到石硤尾吃飯，沒料到她會留在九龍塘吃，「我哋擔心呢個年紀嘅女仔使錢冇分寸」。帖文引起熱議，許多人直言今時今日500元零用包兩餐和交通很難有錢剩，又認為要考慮女兒社交上的困難，不可能要求同學仔日日陪她去石硤尾。



港媽指每周會給女兒500元零用錢，希望她能儲起當中100元。（《青春本我》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，問高中生應該要給多少零用錢。她的女兒現時讀中五，每周給女兒500元零用錢，讓女兒解決早午餐和車錢，「我最近就要求佢每個禮拜可以儲返100蚊應急用」，但女兒卻藉口多多，說在九龍塘區上學平日吃完飯已經剩下不多錢，「又話平時零用錢已經唔夠使，如果要佢儲錢嘅話我就要畀多啲零用錢佢使」。樓主問其他家長們，覺得中五生一星期500元零用錢是否足夠。

樓主補充，女兒每星期車費約50元，早餐要外出解決，平日不是到石硤尾吃就是到又一城吃，而女兒讀的女校較特別，平日放學後會有補課，無補課的話女兒會留在學校圖書館溫習，基本上5天上學都要外出午膳，預計女兒一周交通費50元、早餐50元、午餐250至300元。樓主又說，女兒其實很乖，每年只會買3、4件衫，但因為女兒星期六會出街和朋友吃飯，所以想她在星期一至五儲錢供周末出街玩用，並回想自己過去中學100元可以用一星期，而且有錢剩。

港媽指女兒周末會和朋友出街玩，希望她能儲一點錢在周末時用。（《青春本我》劇照）

樓主稱明白通脹嚴重，已將女兒零用加到500元，沒料到「佢都覺得唔足夠」，學校午膳時間有60分鐘，夫妻原預計女兒會去石硤尾食飯，沒預計過她會餐餐去九龍塘吃飯，擔心若不設定一個金額迫她儲錢，「佢連1蚊都唔會儲」、「我哋擔心呢個年紀嘅女仔使錢冇分寸」。

帖文引起熱議，不少家長直言每周500元只夠正常生活用，「$500好少，不會再要求佢儲蓄」、「早餐一星期$50？ 感覺有啲離地」，尤其考慮到女兒是在九龍塘上學，即使去到石硤尾都不太夠，快餐店同茶餐廳都要45至50多元。一星期要儲100元即每日只能花80元，女兒早可能只能買個麵包，「高中生使費唔會俾成年人少，一樣搭車，早餐，午餐，社交」。雖然樓主預想女兒到石硤尾吃飯，但有家長認為應考慮女兒要和同學社交，「呀女冇可能餐餐要求同學陪佢去石硤尾食…」。

網民認為樓主女兒很難經常要求同學陪她到石硤尾午膳。（《青春本我》劇照）

有網民認為現時學生因為錢不是自己賺的，「真係豪到你唔信」，惟每個學生家庭環境不同，最好「一家人傾掂佢」。若非經濟困難，不宜計得太盡，可以包女兒早午餐及車費，另外每月給數百元當零用錢，用剩自己儲，或者和孩子分析每天要用多少，再安排零用錢。

（親子王國）