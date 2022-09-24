鄰居大型包裹放走廊塞一半通道　港男勁不滿　網民教1招對付

阻塞通道極危險，萬一發生火警後果不堪設想！有將軍澳屋苑居民於網上發文公審鄰居的缺德行為，指出有鄰居將多件大型包裹放在走廊將近兩星期，質疑「就算要裝修都無可能擺咁耐」，批評阻塞通道十分過份，他說已向管理處投訴，又問道「（如果）管理處做唔到嘢，報消防得唔得？」。



有將軍澳屋苑居民於網上發文公審鄰居的缺德行為，指出有鄰居將多件大型包裹放在走廊將近兩星期。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名居民於fb群組「將軍澳主場」發文貼出照片，只見有戶居民將約7件大型包裹放置在家門兩則，按大小估計是新傢俬，紙箱和木箱均佔據了走廊一半通道。樓主指出，已忍了將近兩星期，最終也忍不住向管理處投訴，他平日不時見到有管理員巡樓，沒料到投訴時，管理員表現得「發現新大陸咁，完全唔知情」，他批評管理員巡樓時應主動負責任去處理，而非待居民投訴。

網民紛紛指出樓主可以報消防，「如果覺得管理處hea做可以直接搵消防」、「報消防嚟到管理處都甩唔到身」、「報消防好快會嚟處理，阻塞走火通道」、「報1823，消防第二日即到」、「無記錯，走廊闊度1500mm，高度2000mm，佢咁放應該犯法」、「睇嚟應該係未裝修好，啲淘寶傢俬就嚟咗，應該安排去臨時倉，唔好阻住公用走廊，造成安全隱患！」。不過也有網民認為應先與鄰居溝通，「如果阻到你就搵屋主啦，有解釋就容忍吓，我都試過裝修師傅遲咗成個星期先過嚟，但我有貼張紙說明，啲鄰居都話唔介意」。

對於有網民猜想，該名鄰居可能是因為搬屋才將大型包裹放置走廊，認為只是「小小阻」，要求樓主「容忍下啦」，樓主不滿地說「咁都叫小小？畀佢起埋屋好唔好？」，又認為就算要裝修，也是鄰居安排上有問題，批評「無理由佢自己嘅問題要其他隔籬鄰舍去承擔埋一份」、「好X奇怪啦，佢搞出嚟嘅問題，我有義務去理解佢理由？我淨係知自己咩理由都好，首先唔好煩到人」。對於有網民建議溝通，樓主表示「要咁面對面講就大家無癮啦」、「佢既然都無諗過會阻住人出入，我使X理佢咩理由阻塞咩」。

據第95F章《消防（消除火警危險）規例》，阻塞逃生途徑屬火警危險罪行，就任何處所而言，任何人如將或安排將任何物件或東西擺放或留下；或如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。如屬首次定罪，可處第6級罰款，即最高罰款10萬元；如屬其後每次定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，而在上述任何一種情況下，可就該罪行持續的每日另處罰款2萬元。