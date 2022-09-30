枚后！接新娘姊妹猜枚狂輸　新娘親落場將伴郎兄弟「團滅」極霸氣

接新娘的大魔王竟然是新娘本人！內地日前有接新娘影片引起熱議，但不是因為婚鬧問題引起哄動，而是新娘猜枚太厲害，把伴郎兄弟們「團滅」，連新郎本人都輸了被她命令「下去」。新娘後來回應內媒，說她眼見伴娘和閨密接連輸了，覺得不能讓新郎兄弟團太順利，一時激起勝負欲才落場，又承認自己最後放了水，霸氣盡露說如果不放水，「估計到中午還是接不走」，枚后氣勢盡現。



新娘見到伴娘姊妹輸太快，唯有自己親自下場。（微博影片截圖）

河南信陽有接新娘影片引起熱議，但今次不是出現低俗婚鬧，而是出現新娘親自落場玩接新娘遊戲時「團滅」了伴郎和兄弟。網傳影片可見，新娘穿上全套喜服坐在床上和伴郎一起喊着「十五、十五、十五」的猜枚，解決一個就叫對方下去，之後新郎哥拿着花束上場挑戰都輸了，被新娘霸氣地叫下去。

新娘子林女士回應內媒時透露，當日丈夫帶住兄弟團接親，她的婚鞋放了在盒子內，需要用圈子來套起才拿到鞋，一共要拿10個圈才能完成任務將她接走。可惜當時伴娘及閨密團輸得快，轉眼圈子只剩下2、3個，她覺得自己太容易被接走，「我心想不行啊，這太順利了」，便主動說了句「我來上」，決定親自出馬！

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林女承認見到姊妹們輸了後被激起勝負欲，一上場就把伴郎和兄弟3人解決了，「我把新郎都已經幹掉了，最後我還是放水了」，豪言自己不放水的話，「估計到中午還是接不走」。

網民笑言新娘看見自己人輸太快才激起「該死的勝負欲」，「新娘子看來是性情中人」，又提醒新郎哥以後出門喝酒「一定要把老婆帶上」。有留言惡搞稱新郎和兄弟猜枚太弱，「新娘：這不行啊，彩禮得加2萬」。

（綜合）