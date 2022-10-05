男友家庭關係極密切　女生憂婚後失自由　網民律師1個原因勸分手

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，這裡既然不是婚姻諮商所，來這裡詢問感情與婚姻，通常不會有勸合不勸離這種好事。你的問題一點也不無聊，因為這個問題繼續下去，甚至結婚，你就會是我的潛在客戶。

先說個題外話，你知道為什麼生育率與結婚率變低嗎？因為，一旦台灣的社會結構與女性性別平等的自覺，逐漸趕不上的時候，就會有越來越多女生，覺得結婚與生小孩是一種莫名其妙的事情。例如，你在乎的「除夕在誰家過」這件事。如果在20年前，這件事肯定不需要討論，很少有夫妻「敢」不在婆家過除夕。如果開放一點的夫妻，可能就是出國，藉由這種方式躲避過年各種繁文縟節。但是大部分的已婚女人，不會有任何選擇，當然就是在婆家。現在不一樣了，變成一種價值觀的衝突，如果女人開始覺得，這些傳統觀念根本不合時宜，但某些人還是堅持如此，那麼，進入婚姻的意義與意願，就會變得非常低了。

這時候，你有2個選擇，第1個是，跟著他走、把他家當神、融入他的家、成為他家的一份子，生是他家的人、死是他家的鬼。除夕只是個開始，往後他家的所有聚會，都會有你的存在。好好的讓他的家人介入你們的生活，從孩子叫什麼名字，到房間裡的電視方位對不對，通通都會有他們的影子在裡面。麥芽糖，好吃又黏牙，好好的讓你的人生跟他們黏在一起。

台女指男友及婆家思想好傳統，擔心自己未能適應。（《媽寶兄弟》劇照）

第2個選擇，當然就是分手。基本上，他們家的飯碗你捧不起。這是因為基本價值觀完全不同，這件事不是除夕而已，而是你們往後的生活，將會陷入無止境的爭執。你首先必須是個人，然後才是女人。而他們的價值觀，跟你完全不一樣。他再好，都抵不過未來生活的折磨。這是第一件事，你同意以後，就會有第二件、第三件，直到你覺得自己很賤。但，再回頭已百年身，當你花了更多時間在他的家、你們的小孩，你就更難脫身。

婚姻這件事很詭異，進入了這種制度，你得要考量很多的現實問題，但是要堅持到最後，你必須要考量的點，其實只有你們兩個人的價值觀是不是相同。即使認識的時候，2個人或2個家族的觀念是一樣的，往後也難保會走在一起。但如果一開始就不一樣，那麼，在你可以選擇的時候，請你堅持自己的想法。

坦白跟你說，價值觀不同，現在的法院，並不普遍認同這是離婚的原因。他們只會不斷的要你婚姻諮商與溝通，這種情況不變，以後要離婚，你可是會痛不欲生的。

這種的，就分手啦！哪次不分！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）