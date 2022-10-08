瓷磚種類款式花多眼亂點揀好？ 裝修佬教5個揀磚小秘訣｜生活百科

近年不少人在裝修選材上都喜愛使用瓷磚，無論廚廁、大廳或房間，都能見到瓷磚的蹤影，瓷磚在鋪地建材上逐漸變成主流之一，全屋瓷磚其實不難！瓷磚有不同的價錢，不同的紋理，不同的材質，不同的類型，不同的廠商，瓷磚類別眾多，又豈止木紋磚？今次讓裝修佬教你簡單揀磚法，選擇適合自己家中的瓷磚！



近距離觀察瓷磚紋理，會發現愈便宜的瓷磚印刷技術愈參差，可能會較模糊。（GettyImages）

一揀！瓷磚紋理

瓷磚的紋理技術一直進步，紋理不再單寡，目前有不少仿天然紋理瓷磚，像真度極高，紋理毫無違和感，這種仿製技術以石紋或木紋為主。

一般花紋都是來自印刷，以仿製木紋來說，變化不算多，若價錢愈低，選擇更少。木紋瓷磚有不少款式，高端一點的木紋瓷磚鋪砌效果會較好。當你近距離觀察瓷磚紋理，會發現愈便宜的瓷磚印刷技術愈參差，可能會較模糊。

二揀！瓷磚材質

瓷磚的材質選擇眾多，單單鋪砌牆身與地面的瓷磚就已經有分別，一般以牆磚與地磚區分，牆磚不能鋪地，而地磚則可以鋪牆。

地磚通常採瓷質，牆磚則採陶質，前者燒製程度較高，也較昂貴，但密度高、防水度亦高。基本上，可以用吸水率來區分材質，比如少於1%吸水率的是瓷質，高於6%吸水率的是陶質，至於介乎1%至6%之間的則為石質。

一般來說，浴室、廚房、戶外所需要的吸水率都比較高，地磚就較牆磚吸水率低，如果地磚拼上牆身作牆磚，可能需要花上不少功夫。故此買磚之前，記得要想清楚你需要的吸水率是多少，才好去購買瓷磚啊！

釉面磚雖然擁有色彩，但一旦撞崩就會有色差問題，不太耐用。（網上圖片）

除此之外，還有過底磚、釉面磚可擇，前者是全塊同一材質，後者則為表面加上釉料。過底磚色澤不豐富，款式不多，但就比較耐磨；而釉面磚雖然擁有色彩，但一旦撞崩就會有色差問題，不太耐用。

多數家庭都會選用過底磚，尤其是經過拋光處理的拋光磚，但目前不少非過底磚技術有進步，已經很實用，比如是釉面磚。另外，仿古磚也有部份是過底磚，質感不俗，既防滑，吸水率又低，也算是便宜的選擇。

如果你想買釉面磚，可以嘗試以一個硬幣輕刮磚面，不留痕跡，瓷磚應要硬而厚，油潤又沒氣孔。

三揀！瓷磚細節

對於瓷磚質量，你可能要看看細節，當瓷磚出爐時，可能因冷卻而彎曲。瓷磚輕微的彎曲是難以避免的，若情況嚴重卻會因瓷磚不同高度而刮腳。而大塊的瓷磚可能比小塊的瓷磚有更多彎磚問題，只是裝修施工時較方便。

另外，瓷磚還有「直邊」與「冧邊」分別，如果不想瓷磚因鋪砌不平而刮腳，可以選擇「冧邊」的磚。那到底何謂「直邊」與「冧邊」呢？

事實上，「直邊」瓷磚就是磚邊造成直角，掃口較幼身，容易刮腳；若磚邊造成圓角，則為「冧邊」瓷磚，掃口較粗身，雖然不美觀，但就不容易刮腳。

瓷磚售價一般每呎由$8到$800都有，又分為大陸磚、歐洲磚，雜牌大陸磚與名牌歐洲磚主要分別是在於紋理技術。（GettyImages）

四揀！瓷磚價錢

坊間的瓷磚售價一般每呎由$8到$800都有，又分為大陸磚、歐洲磚，雜牌大陸磚與名牌歐洲磚主要分別是在於紋理技術。

前者每呎低至$20至$40，後者每呎則需$60至$80，歐洲磚主要生產地是意大利、西班牙，品質較有保證。不過，現時大陸磚多了馬來西亞的選擇，價錢上亦屬低廉。

買磚的時候，你不妨查詢一下瓷磚的出廠等級，因為瓷磚在出廠時都會在包裝上列明等級，只不過香港不太常見這項標準。對於這方面，你可以向店員查詢，請他們為你再作介紹。如果在大陸買磚，就格外需要留意瓷磚的出廠等級。

五揀！瓷磚實用度

若家中有老人或小朋友，你可能特別要注意瓷磚的實用度及安全度，防滑功能佔著重要席位。故選擇瓷磚時，最好留意防滑標準，本地一般採德國標準（DIN Standard Ramp Testing），包含R9至R13 的5個等級。以最低的R9來說，防滑程度較低，適宜一般家庭放置於廚廁浴等室內居家地方。

總結

如果想注重質素的話，裝修佬建議你還是選擇一些商譽比較好的店舖，品質比較有保證，萬一有甚麼問題，都能夠使用售後服務，盡可能不要光顧沒有保障的商舖。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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