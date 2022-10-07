大學男生色撩15歲少女　發自瀆影片裸聊　被問罪瘋狂認錯1招賣慘

【網聊／裸聊】網上世界並非無法無天！馬來西亞1名21歲男大學生，竟然透過facebook積極要求1名15歲未成年少女「色聊」，對話內容相當露骨惡心，提到「打X機」、「車震」，「射精」、「榨乾」等字眼，又傳送多段自瀆影片，還向少女傳送自己下體照要求裸聊，更稱要約到酒店見面。少女的媽媽發現事件後，父母一起向男生問罪，他馬上認錯強調自己「得把口」一時糊塗，根本不敢見面，且不會再聯繫女生；但見伯母態度未有放軟，男大生隨即出大絕「賣慘」稱想尋死， 期望給他一個機會，「從這次的教訓中學習」，但女生的父母未有放過繼續狠罵。



馬來西亞一名21歲男大學生，竟然透過Facebook主動要求一名15歲未成年少女「色聊」，對話內容相當露骨惡心。（Facebook專頁「UTAR Confessions」）

有網民在在facebook專頁「UTAR Confessions」發帖指，妻子的妹妹發現自己15歲未成年女兒竟然瞞着家人，須1名21歲男大學生「色聊」，「要是沒被發現，就被這個人得逞了」，而男大生向少女傳送了很多惡心自瀆影片，並時不時要求少女也發影片給他看，「真是痛心」。

從帖文上載的對話截圖可見，男大學生用親密語氣不斷與15歲少女談話，並說自己工作很累，需要少女發一些照片給她「充電」，又時不時夾雜色情用字，包括「以後我打x飛都只能（對）着妳的照片打，我不看a片了」、「我絕對能滿足妳」、「想被妳榨乾」等。

男大生之後探問少女住址，更說如果有車，可以「車震」。少女猶豫問「等等你是壞人呢？」，男大生則強調，「可以相信我的，我是正直的人」，並問2人是否可成為「穩定的炮友」。

部份惡心對話內容▼▼▼

當女生的媽媽意外發現事件後通報家人，並向男生傳訊息質問，「我是xxx阿姨，他未成年你要坐牢是嗎？」，男大生馬上認錯，「真的非常抱歉，我一時糊塗，對不起，對她造成這些困擾，我知道錯了，我不會再聯系她了」。

阿姨沒有賣賬，要求他提供父母聯絡電話，男大生隨即變招「賣慘」，「我不敢了，拜託不要我生活已經過得很慘了，真的對不起，我一時糊塗」、「我真的都是說說而已，我沒有勇氣真的出來見她，對不起，做了這些惡心的事情，我一時糊塗做了這些蠢事」，又稱「我是因為最近遇到很多事情想自殺，結果做了這樣瘋狂的事情」，期望阿姨給他一個機會，「從這次的教訓中學習，我真的對不起您」。

男大生瘋狂認錯▼▼▼

帖文未有交代事件最後如何處理，但樓主表示，目前妻子妹妹已與女兒聊天和教育，提醒其他家長一定要多關注自己兒女，別讓壞人得逞。

事件引來網民熱議，不少人批評男大生惡心，「我下午看完了，全部對話真的是很惡心的一個人，真的很變態，還是對未成年」、「也太可怕了」、「有女兒都要注意看好」、「總結父母太忙，科技太發達，沒有時間好好教育，太忙了」、「世界變了」。但也有網民認為雙方都有問題，「你女兒有問題，男的也有問題」、「你女兒回復也不簡單」、「一個手掌拍不響」。

另有網民「錯重點」關注男大生下體長度，真指「真的很短…」、「短到可怕…」。