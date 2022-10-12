港媽列「有承擔男人4特徵」　為慳錢不吃午餐　網民傻眼：係戇居

好男人難求，有港媽日前發文，以身邊1名人夫作例子，分享「有承擔的男人」的4點特徵，包括為了省錢養家願意不吃午餐、為了讓老婆去旅行，「寧願自己無得去」等，她透露這名人夫的妻子是家庭主婦，又稱自己不時會請人夫吃飯，坦言很欣賞對方。不過，許多網民對於這些「特徵」不敢苟同，直指這種男人叫戇居，又批評其妻子非常自私。



港媽指這名人夫為了省錢給家人，寧願不吃午餐。（《當男人戀愛時》劇照）

有港媽在親子王國討論區發文，分享「一個有承擔的男人特徵」，列出4點：

第一，願意讓老婆做選擇，是工作還是做主婦，「願意承擔一個家，就算自己搵唔多」

第二，為了養家願意不吃午餐

第三，願為家人默默付出，「能行得行、能省得省，不外出吃飯，欣賞太太煮嘢」

第四，為了老婆能去旅行，「寧願自己無得去」

港媽說人夫很欣賞妻子飲的餸菜，平時盡量少外出吃飯。（《當男人戀愛時》劇照）

她說這些都是真人真事，這名人夫一家住公屋，收入不高只有2萬元左右，按其工種「係咁上下，無咩位升職」，妻子想做家庭主婦，主力在家照顧子女。

樓主又指人夫平日長期放餅乾在辦公室，「有時我會買梳蕉畀佢，請佢食飯都有試過，幫佢買飯畀仔女食，佢唔記得畀（錢），又由佢」，見到他很照顧自己屋企，所以這些「無咩點計」。她看得出對方窮但滿足，願省下午餐錢給家庭，「最偉大的愛，是默默地挨餓，又不畀老婆知」。

帖文引起爭論，雖然有人笑言「我冇咁好命，我老公一樣都做唔到」，但許多人指男人做到這樣「太慘」，「咁樣好快捱壞，搞到咁老婆又接受嘅話，個老婆有幾愛老公」。尤其第二和第四點令人難以接受，妻子大可準備三文治等給丈夫省錢，如果無法一起旅行，兩夫婦也可去香港的大型公園行，「冇嘅時候咪一齊唔去」，「我唔認為係有承擔，係戇居喎」。

許多網民指這種男人「太慘」，妻子應該出來工作。（《當男人戀愛時》劇照）

有網民狠批其妻子自私，如果環境不好應該兩夫婦一起打工，「呢個post標題應該改成一個自私老婆的特徵」、「需要嘅唔係一個老公，係一隻奴隸獸」、「呢啲婚姻好唔健康，感覺唔到咩承擔，只係將所有生活壓力放落老公度」，甚至有人直言「窮到咁不如唔好結婚算啦」。

另有網民提到樓主給出的條件太嚴苛，認為男人「會湊仔、好脾氣、唔孤寒、無不良嗜好、唔吸煙、唔出軌，已算好」。

樓主後來回覆指，他們一個願打、一個願挨，旁觀者不再多言，「我覺得佢有承擔，娶老婆番嚟係錫」，很難說其妻子自私，「咁可能佢老公愛佢，所以咁做呢」。她只是陳述事實讚美其丈夫，平日願請人夫吃飯，「一餐半餐，我豪得起，我欣賞佢」，但會提醒他注意健康。

（親子王國）