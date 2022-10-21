00後打工仔首日返工帶飯　同事批「傻仔」唔識做　網民：早走為妙

【職場／網絡熱話】迎新飯局有助加快認識新同事，因此上班首天不帶飯也算是職場小常識，惟近日有任職上級人員的打工仔在網上發文，以「傻仔」形容1名新入職的00後同事，因對方第一日上班就帶飯，結果惹其他同事不滿，認為他不會做人，因此同事們都在想方法教訓「新仔」。網民群起直斥樓主有問題，又認為有這種員工的公司不值得做下去，呼籲該名新人早走為妙。



上班第一天就帶飯，一定是因為貧窮？（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「個00後傻仔第一日返工就帶飯，笑死」為題發帖，指有位00後的新同事第一日上班，自己作為資深員工，到午飯時間便和其他同事叫他一起去吃飯，誰知他卻說帶了飯，同事都質疑是不是這麼窮？樓主認為正常新入職都預計會和其他同事去吃飯交流，第一日上班就帶飯，根本是不懂處世之道，更稱新同事已得罪全個部門，看樣子都做不長久，現在全部同事都在想方法教訓對方。

樓主的想法惹來網民一致劣評，不少人都認為「有呢啲上司嘅公司我建議個後生仔都係早走為妙」、「新入職嗰個都算時運低」、「你還學人做上司」、「有呢啲老屎忽，公司都無運行」。

有男上司發文指有00後新同事第一天上班就帶飯，惹來其他同事不滿，認為他不會做人。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

有網民力撐帶飯沒問題，「有規定第一日不可以帶飯咩？疫情不想出去食好正常」、「窮有問題？不是窮都不用打工」、「我都不和同事食飯，我回家工人會煮好等我食，食完再回公司」、「返工為錢還是為交際？」、 「樓主應該請新人食Lunch」。

網民則作出更深入分析，指雙方都可能各有考量，「我做過的公司新人入職會一起食Welcome Lunch（迎新午餐），就算帶飯是否可以留第二日食？返工不是交朋友但亦不能只顧自己，新同事又有無想過其他同事本身都帶飯，但為了Welcome Lunch才不帶？」。