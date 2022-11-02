別當全職媽媽！離婚律師細數伏點　忠告：天下沒有白吃的午餐！

文：呂秋遠 台灣律師

如果你要結婚，請不要當全職媽媽。當然，如果沒有準備，也可以選擇，請不要因為別人的期望而當媽媽。

以一個「自私」的角度來看，結婚以後為什麼要辭去工作，做無薪全職家務管理者呢？你現在月薪3萬5，住在娘家裡爽爽過，結婚以後，能得到什麼？住到婆家不自在，兩個人一起租房子要付一半租金，聽起來似乎都會比之前差。或者是，乾脆離職，讓老公負擔所有生活費？



呂秋遠勸戒女人不要為別人期望而當媽媽。（《下一站幸福》劇照）

你確定？你以後少了3萬5的收入，縱然先生把所有的薪水都交給你，當作家用，那又如何？先生的這份薪水，從一個人用，變成兩個人用，收入不變、開銷加倍，生活品質怎麼會好？即使結婚以後，也不該放棄工作，兩個人才有辦法達到一加一大於二的可能，不是嗎？

家務？家務一起做、費用一起分攤，各自財務獨立，人格才會獨立，否則，當另一半哪天跟你吵架，衝口而出：「你就是米蟲，你對這個家有什麼貢獻？」肯定會讓你悔不當初，這句話也並不是你回他：「當初你答應我的。」就可以 讓他迷途知返的。

可別忘了，天下沒有白吃的午餐，他給你家庭生活費，你給了他什麼？青春？青春在想要離婚的人眼裡，是最不值錢的，他再找就有，你是有什麼？原本你的薪水可以在職場上從3萬5變成7萬，但是你的青春在他眼裡，只會打對折，到底是在堅持什麼？

生小孩的前提，永遠都是「我愛小孩。而且即便那個男人只貢獻精子，不提供扶養費，我也要有一個人把孩子獨自養大的決心與能力。」而不是什麼犧牲奉獻的念頭，或是一定要那個男人負責的復仇。如果把把扶養小孩這件事，就是當作自己在犧牲奉獻，宛如聖女貞德，那麼以後小孩被情緒勒索的可能性真的很高。

「如果當年不是生下你，我早就跟你爸離婚了。」

「你知道我為了你、為了這個家，犧牲多少嗎？」

「你現在翅膀長硬了是不是？你根本就是忘恩負義。」

真正愛孩子的父母，只會希望孩子快樂，而不是一天到晚想著為他好，或是為父母自己好。（《再見媽媽又再見》劇照）

哎唷，什麼恩義、奉獻、犧牲，這種東西講出來就不值錢了啦！拿這種來告訴孩子，應該要知恩圖報，又何必呢？有趣的是，會講這種話的父母，通常也都是讓孩子過得不快樂，或是從來不關心、不照顧小孩的父母。

真正愛孩子的父母，只會希望孩子快樂，而不是一天到晚想著為他好，或是為父母自己好。大部分的爸媽，總不會在餵小孩喝奶的時候，一邊想著以後老了可以從小孩身上拿多少錢吧？這畫面看起來不是很悲傷嗎？

真的，不愛小孩，就不要生。小孩不會帶財來，不一定回來報恩，有時候是來報仇的。孩子需要我們付出大量的心力去愛、去關心、去照顧，他們要錢、要愛、要時間，不會行光合作用長大，陽光空氣與水只是基本，樣樣都要花錢，如果不愛，生了是他痛苦，不是你，因為他要花一輩子的時間來療癒自己的童年。

所以，應該要當全職媽媽，才能給孩子完整的愛嗎？笑死！自己都沒照顧好，怎麼給孩子「完整的愛」？請問先生一個月給多少？全職媽媽要做的工作太多了，洗衣、煮飯、洗碗、打掃、繳費、接送小孩、保護教養孩子、所有的家務工作得要自己做，難得男人願意做一點，就是已經有幫忙的好男人了。不然，看看這段對話啊：

「親愛的，嫁給我吧？」

「嫁給你以後，我要洗碗嗎？」

「你放心，我是好男人，可以幫你洗碗。」

「那我要洗衣服嗎？」

「你放心，我們家有洗衣機，你只要分類放進去、晾衣服就可以了，這很簡單的。」

「那我還是當小三好了，這樣我只需要洗澡就好」

呂秋遠認為自己要先是快樂的人，才會是快樂的媽媽，才會是快樂的配偶。（《再見媽媽又再見》劇照）

對嘛！當全職的媽媽，他到底可以給多少？他說，他要保有自己的嗜好，偶爾要跟朋友去喝點酒、唱個歌、按個摩、聊個天、把個妹，所以，一個月只能給你3萬元。哦，相信我，這算多的，有的只給5千，比養小貓小狗還少，有的甚至要你回娘家借。

笑死！你有沒有這麼跌價，這筆錢，比基本工資還低，重點還不是全拿，是要把所有家裡的食材、水電瓦斯、衛生紙衛生棉、日常用品、小孩學費雜費補習費，通通算進去，扣完以後，你可以拿多少？你去當吳博毅賺得也比這個多，好嗎？

可是，我去工作，孩子誰顧？奇怪，為什麼只有你要擔心這個問題，先生不用煩惱嗎？沒有能力請保母、沒有辦法找到家族支援系統、沒有社會福利支援，那就不要生吧！你為了這個家「犧牲」，辭去工作，自己的底氣沒了，未來只剩下一個「我的犧牲付出是有代價的」，用這種虛幻不實在的說法安慰自己，未來如果先生要離婚、孩子不理你，你就怨天怨地怨政府，詛咒他們沒良心不孝順，回頭看看自己。已經三十年沒工作沒收入，這樣會快樂嗎？

你要好，身邊的人才會好，一直想要別人好，但是自己不好，最後的業障還是會反饋到自己身上。你要先是快樂的人，才會是快樂的媽媽，才會是快樂的配偶。

不想當全職媽媽有什麼不對？勒索別人去犧牲奉獻的人，才是妖魔鬼怪吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）