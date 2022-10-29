直升機家長！00後新仔入職　阿媽突私訊同事咁講　網民：害咗個仔

直升機家長家長無處不在，就算兒子進入職場仍要盯緊！近日就有打工仔發文指遇到直升機家長，皆因公司來了00後的男同事，大家相當投契便交換了IG帳戶，沒料到當晚竟收到對方媽媽的私信，竟然稱「想麻煩你多多關照我個仔」，令忚十分傻眼。帖文惹來網民討論，有人直指伯母的舉動是幫倒忙，「咁就害咗個仔，俾人標籤咗做裙腳仔」。



有打工仔表示與00後的新同事交換IG帳號後，當晚就收到對方媽媽的私訊，要求多加照顧她的兒子，因而感到愕然。（《未來媽媽》劇照）

該男生在Dcard討論區以「00後同事嘅呀媽冇啦啦IG DM我」為題發帖，指公司同事大部分都很年輕，加上關係不錯，都會交換和互相追蹤IG（Insatgram）帳號。有日公司來了個00後的新同事，因與對方投契，便交換了IG帳號，沒料到當晚突然收到陌生短訊，對方竟是新同事的媽媽，私訊表示「你應該就是我個寶貝仔的新同事喇，想麻煩你多多關照我個仔，因為他比較慢熱和笨」。樓主對此感到錯愕，更想到這就是直升機家長。

網民一致認為該名媽媽是「豬隊友」，幫忙不成更會連累兒子被人看不起，同時認為00後同事根本不知情，相信是其媽媽過份緊張，建議樓主裝沒事，「個仔十成九唔知情，知道應該想即刻辭職」、「扮唔知算啦，你個同事都係無辜嘅」、「可能係佢媽咪問題，本人可能無問題」。

樓主質疑新同事的媽媽，就是傳說中的直升機家長。（《親親我好媽》劇照）

有網民則懷疑對方另有企圖，「有無諗過其實個家長借個仔識你？」，又指這種行為會令兒子失分，「講自己個仔慢熱同蠢都係第一次聽」、「原來你個仔第一日做錯嘢唔係因為未上手，而係因為笨呀？咁我炒咗佢先」；另有人則表示「俾我會勸佢阿媽放手」。

怪獸家長或直升機家長是指過份保護和寵溺孩子，儘管子女長大成人仍把他們當小孩。過往有不少例子，包括家長堅持與孩子一同面試，為子女準備好所有生活所需，以致他們在日常生活中未必有足夠能力照顧自己等。父母這種行徑會讓子女永遠處於被照顧者的角色，過份倚賴別人，將來欠缺處理事情能力，在待人處事方面或有所欠奉。