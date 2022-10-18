真豬肉獎！四川學校送1抽生豬肉獎勵　優秀學生眼神死表情惹熱議

若想獎勵優秀學生，一般學校都會頒發獎狀、獎杯和送文具作小禮物，不過四川瀘州1間學校卻有特別的獎勵方式，竟然安排優秀學生上台領1抽生豬肉。學生面無表情地上台「領獎」和合照，相關影片於網上瘋傳後引起熱議。有內地網民笑言這是真正「豬肉獎」、「書中自有黃金屋，書中還有寶肋肉」，不少網民認為領獎學生的樣子看似不情願、不開心，認為「學生甚至表現出惡心的表情，這不是個好的現象」。



四川瀘州1間學校向優秀學生送出1抽生豬肉作獎勵，影片於網上引起熱議。（「金融財經男」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，四川瀘縣潮河鎮學校於9月30日舉行了2022秋期開學典禮，典禮除頒發獎狀外，還設有送生豬肉給優秀師生的環節。從網上流傳的影片看到，校方於鐵架上放置了大排生豬肉，一抽抽的用紅繩繫着，當學生排隊上台時，男教職員就送上每人1抽豬肉，隨後學生們1字排開在台上拿着豬肉合照，整個過程學生都不發一言，沒有領獎的欣喜表情。

該校教職員表示，除影片中的優秀學生外，還有些優秀老師也得到豬肉獎勵，本學期校方一共送出91塊豬肉，並稱是學校傳統，每個學期都會舉辦1次，目前已舉辦3年，購買豬肉的資金是校友贊助。該名教職員認為，獎勵豬肉「挺實用」，師生反響不錯，有名獲獎老師說「領到豬肉很開心，這也是對我們工作的肯定」。

不過，影片中學生「眼神死」的樣子引來內地網民熱議，有人指出「看學生們普遍表情凝重」、「說實話獎勵豬肉對學生沒有任何吸引力」、「努力了這麼久，結果拿到1個自己不想要的東西，真的會讓人很崩潰」、「好歹給個袋子吧，就這麼提着換我也不樂意」、「如果做熟了會不會好點」、「信伊斯蘭教的學生家庭……」。

也有部分網民支持校方做法，「挺好的，獎勵1頓回鍋肉」、「回家有紅燒肉吃了」、「家庭條件不同，發張紙有錢的可以朋友圈裏炫耀，發塊肉家庭條件差的會珍惜」。

（綜合）