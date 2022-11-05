女護照顧認知障礙母感吃力　阿哥幫手惹阿嫂嬲爆　1個建議極自私

當了媽媽就忘了媽媽曾經給予的愛嗎？近日有任職護士的外國女生發文，指媽媽約1年前被診斷出認知障礙症（前稱老人癡呆症或腦退化症），一直由她與丈夫照顧，而哥哥長期以要照顧2名孩子為由推卸責任，其後終於願意每周幫忙照顧媽媽1天，既令媽媽期待，亦令女生夫婦可以稍作休息。詎料嫂子為此嬲爆，怒斥樓主在「搶老公」，又提議把媽媽送進療養院，卻又不肯分擔費用，令樓主十分氣憤。網民都紛紛斥責樓主的嫂嫂自私，以一對子女為由推卻照顧長輩，似乎忘了她也是別人的女兒。



任職護士的女生指媽媽患有認知障礙症，她與丈夫一直照顧着媽媽，但哥哥卻甚少幫忙。（《幸運是我》劇照）

該女生在外國討論區Reddit 以「強迫我哥哥幫助照顧患有認知障礙症的媽媽？」為題發帖，指自己現年27歲，任職護士，與29歲的丈夫及58歲媽媽同住，媽媽1年前被診斷出患有認知障礙症，因其他家庭成員都不願意和媽媽住，加上她是護士，被指理應知道該如何照顧媽媽，但事實上，當病人是自己摯親時，還是會有一定的壓力。

女生稱知道媽媽未來的情況只會愈來愈差，而現在的她依然可享受生活，看喜歡的電影及玩紙牌遊戲，但是不能讓她獨處，因為她經常忘記自己在哪，甚至可能不小心便會引發火災。樓主稱自己還有1名36歲的哥哥，可他從未分擔照顧媽媽的責任，他與嫂子育有2名8歲及11歲的孩子，過去都以接送孩子為由拒絕幫忙看顧媽媽。

樓主只好脅迫哥哥，指直指那也是他的媽媽，結果哥哥願意每周幫助1天，每個星期天帶媽媽去喝咖啡或到公園散步，媽媽十分期待當天的到來，而樓主和丈夫亦可稍作休息。

樓主的哥哥育有2名孩子，過去都以接送孩子為由拒絕幫忙照顧媽媽，幾經要求下，他終於願意每周幫助1天，令樓主可與丈夫稍作休息。（《惡之花》劇照）

但事件卻惹來嫂子不滿，指責有關安排影響她的生活，直斥哥哥回家後不想幫忙做家務或跟孩子玩。樓主只好解釋照顧媽媽是不能妥協，哥哥有能力便要幫忙，要她與丈夫承擔所有責任是不公平。嫂子則提議該把媽媽送進療養院，但當樓主提出分攤費用時，嫂子卻稱有其他方面更需花錢，樓主遂堅持哥哥一定要繼續幫忙，而嫂子則罵她是強迫哥哥幫忙的混蛋。

帖文一出馬上惹來網民熱烈討論，不少人都認為即使有了孩子，還是有責任照顧媽媽，直指兩者並無衝突，「孩子應是他首要考慮，這並不意味着他無法支付護理助手的費用」、「無論健康狀況如何，照顧年邁媽媽是一種道德義務，就算不是義務也至少是普通禮貌」、「對待長輩的方式，就是我們後代對待我們的方式」、「孩子星期天和奶奶一起，便可以趁她還有記憶相處多點」。

嫂子認為哥哥應該多花時間陪她和孩子，更說應把媽媽送進療養院。（《幸運是我》劇照）

不少人指責樓主的嫂子自私，質疑她為何要阻止丈夫見媽媽，「嫂子很冷酷無情」、「不能放過丈夫幾個小時？媽媽快不認得兒子，還要求不要和她在一起？多自私」；亦有人認為「經濟上無法支付療養院的費用，該看是否可以申請資助」、「被期望做所有護理，主要因為你是女人」。網民又支持樓主爭取要哥哥分擔照顧媽媽的責任，「那個也是他的媽媽，那是他應份要做的」。