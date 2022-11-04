神奇！「5+5+5=550」畫1筆讓算式成立　答案非「≠」　他秒破解！

【數學題／考考你／IQ題】「5 + 5 + 5 = 500」，要如何加一條線令算式成立？答案當然不是「≠」這麼簡單，也考起不少成年人。不過外國有男童就1秒完美破解，讓網民們嘖嘖稱奇，大讚「太神了」。



「5 + 5 + 5 = 500」，要如何加一條線令算式成立？（影片截圖）

抖音（TikTok）近日廣傳一段影片，片中媽媽被爸爸出的數學題考起。該數學題題目是「5 + 5 + 5 = 550」，要求在當中畫一條線讓算式成立，媽媽想了很久都沒頭緒求救，大兒子於是幫忙解答，商討一會後媽媽想到在「=」號加一畫變成「≠」，即「5 + 5 + 5 ≠ 550」。

得出「答案」，媽媽表現相當興奮，惟始終是取巧做法，當爸爸宣布這不是正確答案時，媽媽立即變得失落，大呼「我放棄！（I give up！）」。

這時坐在媽媽旁邊畫畫的小兒子取走題目紙，並在「5 + 5」之間畫上1條線，變成「545」，即「545 + 5 = 550」，當場破解，讓一旁媽媽嚇得「O嘴」。

小兒子取走題目紙，並在「5 + 5」之間畫上1條線，變成「545」，即「545 + 5 = 550」，當場破解，讓一旁媽媽嚇得「O嘴」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人大讚小兒子「很聰明」、「太神了」、「長大後一定有成就」、「直接跳去讀大學」。但也有網民看過片中人互動後，認為只是「劇本」製造戲劇效果。