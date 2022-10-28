IG店搶購限時清貨袋不果　店方已讓給其他客　港女公審反被批西客

網購經常會出現不愉快事件！有網民日前在討論區發文，稱在IG網店的限時清貨活動上買袋，晚上10時多明明說了要，但最終店方將袋子賣給另一名客人，她上傳和店家的對話截圖公審，批評「依家啲IG shop鍾意賣就賣，唔賣就唔賣」。不過，許多網民看過事件細節後反斥事主是「西客」，「講到好似間鋪呃你錢咁」。



樓主在IG網店搶購手挽袋，最後店主竟然讓了別人，氣得發文大鬧。（《我要準時下班》劇照

事主在連登討論區發文，批評「原來依家啲ig shop鍾意賣就賣，唔賣就唔賣」，她留意到有IG網店做清貨優惠，晚上10點多看中了1個價值450元的袋子，馬上留言說「要」。未料去到翌朝10時多，店家突然回覆她「寄出」，之後又反口，「話我噚日無覆機所以讓咗俾其他客，我黑人問號話我無覆佢」。

事主上傳對話截圖：

原來IG店在凌晨12時將付款通知發給事主，但事主已睡覺未有回應。事主稱如果店方直認「搞錯咗」，她不會介意，「但我介意你IG寫hold24小時，而你唔係hold24個鐘，仲要凌晨12點同我講個Payment msg，因為我瞓咗，我無即刻覆，所以歸我為完全唔覆嘅客」，「你搞錯咪搞錯 唔洗咁樣將個責任推落個客到」。

據店方IG Story（即時動態）顯示，該清貨活動晚上10時開始，每款貨品只有1、2對，故先到先得，留言想要後會分先後次序，如果搶到會收到付款訊息。店方回覆中提到，「我哋係計入數時間其他客人噚晚入咗數啦」，已在IG Story上解釋，「因為好多人話要，但係最後唔回覆」，故只有客人回覆說明天入數後才會留貨24小時。

部分網民笑言「去IG shop買嘢嘅人係白癡」，又指該店只要「寫得清楚啲就避免大家誤會有爭拗啦」，過了12點應該等一晚，到翌朝看有沒有人過數，「咁睇你又真係冇錯嘅，係店主等唔切啫」，但也認為「又唔係咩大數目，呢個唔岩咪買第個，好小事啫」、「IG店門檻低，唔識做生意都可以開店賺錢」。

不過，帖文引來大量負評，「諗住入嚟睇西舖，發現原來係西客」、「人哋限時清貨，你冇即刻覆人讓畀第二個好正常」，店方已道歉加退錢，不明白為何還要上網公審，「係咪想上嚟開post用輿論壓力逼人哋賣返個袋俾你？」。有網民認為店主已經說明不回覆會將貨品轉給下名客人，「係樓主避重就輕咗呢點」，「人哋話個客覆咗先會hold24小時呀」。

有網民認為在IG網店購物本來就沒保證，但只是很小事。（《愛的迫降》劇照）

樓主圍爐失敗後，反指「原來間鋪有咁多打手，我依個西客鬥唔過你地同間鋪」、「我依啲西客死Ｘ開先啱，佢退返錢俾我應該去還神感恩」，又指清貨大家衝出來說先入數先得，結果她沒收到付款處知就等於買不到，「咁使X要係個comment box打要字咩，個個人直接入錢就得啦」。

有網民指事件只是店主未有留貨，「講到好似間鋪呃你錢咁」，而且看對答店方想解決事件而且不是無禮貌，「係你自己執着話人哋怪你想爭返啖氣咁X無聊啫，我係你就直接哦佢，有骨氣嘅咪以後唔好幫襯佢囉」。

（連登討講區）