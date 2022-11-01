恐怖凶兆？紅色血月11月8號現身釀災難　連爆慘事「危機再升級」

【梨泰院人踩人／血月／月全食】近期全球不平靜，接連發生韓國梨泰院人踩人慘案、印度吊橋斷落等事故釀嚴重死傷，引發人心惶惶，然而有命理專家提醒，11月8日傍晚將發生非常罕見的月全食，這種有紅月亮之稱的「血月」會散發出強烈不安的磁場令人焦慮恐慌，且自月中起星相也預示易發生災難，需特別注意。



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綜合媒體報導，研究吠陀占星多年、和「印度神童」阿南德同門派的命理專家李靜唯指出，10月30日火星逆行進雙子座，加上受到凶星計都的映射影響，特別容易發生重大傷亡事件。

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但緊接而來的11月8日傍晚，將發生十分罕見的月全食，也就是西洋占星所說的「月掩天王星」，李靜唯表示這種「血月」將散發出強烈不安的磁場，易讓全人類感到焦慮、恐慌。尤其是體質敏感的人，或是月亮星座為吠陀白羊與天蠍者，於「血月出現」期間情緒易特別躁動，李靜唯也提及這次月食的月亮位於落陷的白羊座，代表衝突、暴力，甚至是戰爭所帶來的不安感。

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之後11月12日金星進入天蠍，11月14日火星逆行回到金牛，李靜唯指出，這段期間火星、金星對沖相位，再加上位於天蠍座的金星本身能量就處於落陷狀態，還有逆行火星衝擊，提醒恐怕會發生意想不到的金融危機，且台灣運勢將於12月走向混亂與衝突，不可不慎。

在此同時，11月14日起水星進入天蠍，與逆行火星形成對沖相位，李靜唯分析這種星相易發生地震、水患等天災，也可能有交通意外傷亡，人與人之間的溝通也容易產生對立，都需要特別注意。

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