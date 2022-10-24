印度神童新預言：全球迎4大巨變　未來20年將爆這危機　要咁解決

【印度神童預言2022】沉靜2個多月，印度神童阿南德（Abhigya Anand）終於再發布預言影片，直指世界在社會、經濟、地緣政治、自然環境4方面將有巨變，又預言未來20年將爆發糧食危機，是糧食安全最重要時期，更可能出現「黑綠色革命」。



沉靜2個多月，印度神童阿南德（Abhigya Anand）再發布預言影片。（YouTube影片截圖）

印度神童阿南德於10月20日發布最新預言影片指出，地球每400年是一個大周期，其間社會、經濟、地緣政治、自然環境都在轉變，而新的400年周期是從2020年開始，可見到過去2年半發生了前所未有變化，例如疫情擴散，世界局勢動盪等。

今次阿南德主要關注氣候、自然環境改變問題，提到2021年世界多地有洪水，舉例2021年7月德國洪水帶走近200人生命，惟到2022年卻非常乾旱，像全球重要糧食產地加州也極度乾旱，對糧食產生了重大影響。

阿南德預言，未來20年將是人類糧食安全最嚴峻年份。（資料圖片）

阿南德：未來20年是人類糧食安全最嚴峻時期



阿南德預言，未來20年將是人類糧食安全最嚴峻年份，而2040年將迎來下一個木星和土星大合相，影響將達到頂峰，會看到糧食安全的最強影響，他以羅喉和火星星相解釋，火星被稱為灼熱行星，羅喉則被稱為凶星，故火星和羅喉交匯代表燃燒，以灼熱方式影響了地球，相信這與乾旱有一定關係。

阿南德表示，2022年非常乾旱。（資料圖片）

阿南德續說，人類亂用農藥、化學物質造成污染，破壞了土地純淨，不久將來大自然或會引發一場「綠色革命」來「回敬」人類；若現在不停下來思考可行替代方案，將地球視為母親而不是機器，更可能變成「黑綠色革命」。

阿南德表示，人類必須意識到食物來源對生活的重要性，而未來幾年會看到更多自然災害爆發，建議每個人都要做好準備，學會自己種植蔬菜，傳遞重要價值觀給下一代。

印度神童預言亦受質疑



阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。