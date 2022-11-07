男友用前度生日做密碼　用對方拍攝照做頭像　女生：對Ex有留戀？

情侶分手後結識新伴侶，是否該與前度所有物品、照片斷絕關係？有女生最近在討論區發文，表示男朋友仍使用前度生日日期作為帳戶密碼，而社交媒體的個人頭像，也多是前度女友操刀拍攝，至今仍不肯改用樓主為他拍攝的照片，憂心男友是否還未放下前度，「其實佢對個Ex（前女友）仲有留戀啊？」。



有女子發文，指男友一直使用前女友的生日作為帳戶密碼，不少通訊軟件的個人頭像也是前度所拍攝，讓她感到男友仍對前度有留戀。（《25，21》劇照）

樓主在香港討論區發文，表示男友的大部份帳戶密碼，均設定為前度的生日日期，而通訊軟件如WhatsApp、Facebook和Instagram的個人頭像，也沿用着前度為他拍攝的照片。樓主稱，雖然只是獨照，但始終是由前女友拍下，「其實有咁多相，點解仲要用佢Ex 幫佢影嘅相嚟做頭像啊？我平時都有同佢影啲相啊」。

樓主曾就此事詢問男友，對方曾解釋喜歡照中的地方，加上拍得他很上鏡，惟樓主仍心存疑問，「到底佢係真係咁樣諗，定係其實佢對個Ex仲有留戀啊？」。

男友解釋自己喜歡照片中的地方，而且拍得他很好看，便沒有更換頭像。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

不少網民建議樓主為男友拍攝更多個人照，直至找到1張對方滿意的新頭像，留言指「如果妳冇開口問，都可能係佢懶得換。不過妳開口問咗，佢知妳介意都唔換，就已經好清楚啦」、「咁妳幫佢影多啲，影多幾張佢覺得鍾意嘅就幫佢換」、「密碼同相都同Ex有關，明顯就有留戀啦」，但也有網民認為樓主太多疑，「純粹係佢Ex影佢嗰陣，佢比較後生咋」。