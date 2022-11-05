驚嚇片瘋傳！旗魚插穿男子大腿「狂抖動」網民問點發生　真相是…

這不是驚嚇影片，只是一段笑料！有外國網民日前在Twitter上傳影片，顯示有名男子的大腿被一條巨型旗魚（又稱馬林魚、劍魚）的「尖嘴」，如長槍一樣的上頷骨刺穿，還不停抖動。影片在網上瘋傳，吸引逾1200萬次觀看，雖有網民大呼可怕，但許多人「認真分析」影片明顯是假的，尤其正後方有個大鏡頭在。有眼利網民指出，該場景曾在知名影集《The Good Doctor》（中譯《好醫生》、《良醫墨非》）中出現，相信是流出的拍攝片段。



男子躺在床上，左大腿被旗魚的上頷骨插穿。（Twitter影片截圖）

Twitter用戶「tize4PF」早前上傳影片，問「這怎樣發生的？」，片段中有名男子之坐在手術床上，左邊大腿被一條旗魚的上頷骨異穿。片段有超過1200萬次觀看更有2.8萬人轉推，有網民疑問「為什麼擔架上有條海豚（應為旗魚）」、「應該綁起這條魚，並將魚嘴切下來」、「你沒看到後面有個大鏡頭？」。

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部分網民認真分析，仔細看床上男子蹺手躺着很輕鬆， 鏡頭內另外2名男子都很從容，一人按馬林魚身體，另一人隔住擔架推馬林魚，「明顯在拍電影，現場的人衣着隨便」，而且蹲在地上的男子正在控制馬林魚的抖動。另外，旗魚插穿男子的腿再送到醫院已有一段時間，但仍在翻動身體，而牠翻動身體時，病人理應會極度疼痛、傷口會可能流血，但片中傷者卻無反應。

隨後有網民發現，這是知名影集《The Good Doctor》中出現過的橋段，場景幾乎一樣，雖然主要角色未有入鏡，相信只是製作人員的拍攝片段被流出。

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（綜合）