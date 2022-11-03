男子花50元買「尖尾怪魚」全身是殼　兒子認出真身驚呼：快放生！

這條魚原來不能買！內地江蘇1名男子在市場上以50人民幣（約54港元）買了1條長相奇怪的「尖尾怪魚」，詎料回家兒子看到後立即認出「尖尾怪魚」真身，更力勸男爸爸要把牠放生回大海。



江蘇一名男子買了一條長相奇怪的「尖尾怪魚」，詎料回家兒子看到後立即認出「尖尾怪魚」真身，更力勸要把牠放生回大海。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，江蘇1名男子逛市場時見到1條長相怪異的「尖尾怪魚」，全身是殼，以80人民幣（約86港元）出售，覺得有趣可「拿回家玩」，於是殺價至50人民幣（約54港元）購入，「賣給我玩玩好了，回去玩玩又不能吃的」。

沒想到回家後，兒子見到「尖尾怪魚」即認出真身 ── 竟是國家保護動物，並勸爸爸要把牠放生。男子於是聯繫農業農村局，執法人員到場確認「尖尾怪魚」是國家二級保護動物「中華鱟」，隨後將其放生。

據報道，「中華鱟（學名：Tachypleus tridentatus）」是十分古老的海洋節肢動物，最早存在於4.75億年前奧陶紀，被稱為「海洋活化石」，體長可達60厘米，體重3至5公斤，現已成為世界瀕危物種之一。南通市海門區農業綜合執法大隊副大隊長葛福生指出，「中華鱟」以前都是在海南廣東福建一帶，至近年或因氣候變化，才開始於江蘇沿海、南通沿海發現。