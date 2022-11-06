醫生處方10日抗生素　港媽半年後揭已過期向診所投訴　網民批西客

藥不可亂食，除了遵循醫生處方，也要檢查清楚有效日期！網上流傳帖文，1名港媽指女兒今年3月於將軍澳一診所求醫後，獲發10天份量的抗生素，不過女兒毋須服用抗生素便痊癒。直至近日港媽大掃除時翻出抗生素，發現早於4月已經過期，才得知醫生當時處方了即將到期的「倉底貨」藥物，因而返回診所反映。最終她獲診所退款，並向街坊講述事件，惟網民看過帖文卻力撐醫生，直指藥物於處方限期內並無安全問題，反批港媽無理取鬧，「自己擺過期，仲怪醫生？」。



有港媽指女兒今年3月於將軍澳一診所求醫後，獲發10日份量的抗生素，至近日她大掃除時翻出抗生素，才得知醫生當時處方了4月到期的「倉底貨」藥物，因而返回診所反映。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名港媽於facebook群組「將軍澳主場」發文，指女兒今年3月因濕疹問題到區內一間診所求醫，當時醫生除了處方一般藥物外，亦額外給予10天份量的抗生素，不過女兒沒有服用便有好轉，「當時我哋其實唔想要抗生素嘅，係醫生堅持要開，話過幾日睇下如果食咗其他藥都係冇乜好轉就食埋呢隻抗生素啦，咁所以我哋擺埋咗入櫃，噚晚執嘢先發現嘅」。

港媽收拾物品時翻出抗生素，發現有效期為2年，但到期日為今年4月，回想認為當時診所處方了即將到期的「倉底貨」藥物，遂將藥物帶回診所反映。護士了解事件後解釋，「支藥有效期寫04/2022即係30/04/2022」，又轉述醫生稱「而家攞出嚟食就梗係過咗期啦」。

港媽指，不知藥物上的「04/2022」是指4月整個月也能食用，又指抗生素並非自己要求處方，「係醫生堅持要開抗生素，結果冇食都好得返」。（fb「將軍澳主場」圖片）

港媽聞言則指出，不知藥物上的「04/2022」是指4月整個月也能食用，而且藥物有效期為2年，「如果佢唔係最後一個月先畀病人，其實真係有機會（直至11月仍）未過期嘅」，又指抗生素並非自己要求處方，「係醫生堅持要開抗生素，結果冇食都好得返」。最終護士與醫生討論及向藥廠了解後，向港媽表示可以退款，她亦接受相關安排。

港媽事後坦言，自己是「緊張阿媽」，對於女兒健康特別關注，又指對藥物有效期認識不多，事件令她「長知識」，「我本身唔知嘅，姑娘都話要問藥廠，我冇主動要求退款，我係去問姑娘幾時到期同埋點解畀支就嚟到期嘅藥病人」。她澄清，發文目的並非為了公審相關診所及醫生，從沒有指出診所處方過期藥物，只希望提醒一眾街坊，取藥時應留意有效日期，「介意就嚟到期嘅話可以問姑娘攞過另一支」。

港媽澄清，發文目的並非為了公審相關診所及醫生，從沒有指出診所處方過期藥物，只希望提醒一眾街坊，取藥時應留意有效日期。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引來網民討論，不少人批評港媽無理取鬧，直指醫生處方的藥物毫無問題，質疑港媽事隔多個月才返回投訴的目的，「你自己都知診所無畀過期藥你，點解你仲要人退款、仲開人名post相？你真係只想提醒人注意日期咁簡單？」、「3月嘅事依家攞出來講，點解呢個世界咁多人歪理變真理？一句唔知唔清楚就開晒人哋名」、「擺到過期就話人唔啱都幾搞笑，醫生肯退錢係費事同佢煩囉，唔係因為佢啱」。