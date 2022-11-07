葵盛東商場變「東成西就東商場」　地圖現奇怪名　Google曾咁回應

Google地圖出錯還是被人惡意「P圖」？有網民今日（7日）在Google地圖搜尋時，無意中發現葵盛東商場顯示的名稱竟變成「葵盛東成西就東商場」，《香港01》記者搜尋查證同樣發現此奇怪現象。

翻查資料，Google地圖地點名稱有誤的情況於3年前亦曾發生，Google當年回覆《香港01》指，Google Maps的資料由多方供應，可能出現不準確情況，如見錯誤網民可回報以修正。



在Google地圖搜尋「葵盛東商場」，顯示的名稱會變成「葵盛東成西就東商場」。（Google地圖）

《香港01》記者今早（7日）查證網民所述，在Google地圖搜尋「葵盛東商場」，左邊資訊欄顯示的資料雖然正確，但地圖上顯示的名稱則變成「葵盛東成西就東商場」。記者嘗試不搜尋商場，直接將地圖拉至葵盛，再放大查看，同樣顯示同1錯誤。

翻查資料，原來2019年時已有網民發現香港多處地方於Google地圖上均顯示有誤，包括拔萃男書院被改為「拔萃男書院大X街」、搜尋「食洋腸」會被帶到蘭桂坊、搜尋「全部同我企起身」會被帶到城市大學。不過記者今早再實測時，拔萃男書院名稱顯示無誤，搜尋另2個字詞亦得不到相關結果，相信Google已修復好錯誤。

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針對Google地圖顯示名稱問題，Google曾解釋有與商家合作，幫商家將相關資訊放到地點上，地點改名或是有網民向系統提出建議後進行修改動作。問到會否因而被人惡意濫用，Google當時指「有可能」，但強調網民提出的修改只是建議，Google會進一步檢視。

Google又說，Google Maps使用的資料有多個來源，包括第三方供應商、公共資源、用戶貢獻，資料全面之餘亦會及時更新。不過Google亦承認，地圖或因資料來源而出現個別不準確的地方，如有類似事件發生會盡快修正錯誤，用家如發現程式出現錯誤，亦可使用回報功能提交修改建議。