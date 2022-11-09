一人一個WhatsApp爆笑家庭群組名　「我們這一家」以外呢個最熱門

改名要有創意得來又有意思並不容易！自從即時通訊程式普及，很多家庭都會成立群組方便聯絡，有網民就分享自己的WhatsApp家庭群組名稱，發現「撞名」情況非常嚴重，特別是「我們這一家」絕對是最熱門之選，但亦有人分享群組名字背後的有趣故事。



有網民分享自己的WhatsApp家庭群組名稱，發現「撞名」情況非常嚴重，特別是「我們這一家」絕對是最熱門之選（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民在連登討論區以「一人一個WhatsApp家庭群組名稱」為題發帖，邀請大家分享自己在通訊軟件中家庭群組的名字。不少人都舉出「我們這一家」、「X氏宗親會」及「X’s family」等都是熱門選擇，「最少見5個用我們這一家」，又或是地址、姓氏加地區的組合，如「跑馬地林宅」、「普樂道10號」，還有些是功能型的名字，包括將大廈樓下密碼改作群組名或「family（記住做核酸）」。

有網民設置一些「玩味濃」的名稱作家庭群組名，包括「痴痴呆呆坐埋一枱」、「間諜家家酒」。（《闔家辣》劇照）

有網民則設置一些「玩味濃」的名稱，包括「痴痴呆呆坐埋一枱」、「間諜家家酒」、「灣仔一向我大晒」、「打邊爐群組」、「李氏力場」、「2星賓館room services hotline」、「愛回家之今晚無飯開」。

有些家庭群組名稱十分獨特，背後甚至很有故事性，「自從有一次阿哥send（傳）錯自己條X嘅圖之後就變咗做『何B仔唔識大』，個名仲要係老豆改」、「叫『幾時帶女朋友回家？』，對唔住老豆老母，我同細佬唔爭氣」。