爆喊抱怨片瘋傳！女店員竟因呢件事被西客投訴　網民：妹妹好可愛

餐飲服務業的辛酸鮮為人知！有台灣網民日前上傳影片，顯示有快餐店女店員向同事哭訴，她因為「收銀機推得太大聲」，被顧客打電話到客服熱線投訴，其間她邊吃邊哭，抱怨對方「有被害妄想症」，但聽她抱怨的同事忍不住不停喪笑。網民們直斥該客人是「奧客」（即香港的西客），但因為店員說話的表情和語氣等，紛紛大讚她「好可愛」。



台灣有快餐店員被客人投訴後崩潰痛哭，但抱怨的樣子竟被網民大讚可愛。（fb群組「爆廢公社二館」影片截圖）

有網民在facebook群組「爆廢公社二館」上傳影片，笑稱「抽屜就很難關，只是推大力一點 ⋯」，片段中有快餐店店員正向女同事哭訴，邊吃邊哭抱怨自己被客人投訴，「為什麼有被客訴的命運？」、「我被打0800（投訴熱線），然後我還被客訴說，收銀機推得太大聲，這個它就很難關啊」，說到拉長尾音，大嘆「客訴什麼、不然你不要吃啊」。

不過，聽她抱怨的同事及正在拍片的同事忍不住發笑，還笑到要撐住大門，一度笑到失控走出鏡頭外。店員見同事邊聽邊喪笑，看住對方然後擺出很慘的樣子，批評「沒禮貌」，然後再抱怨被客人投訴的事，認為那客人「有疑心病、他是不是有被害妄想症」。

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影片被網民瘋傳，認為這種無理投訴應該是可以查明的，而且一般服務業被投訴應該不會被扣人工，批評該客人是「奧客」，「其實這就是服務業辛苦的一面，多數人都很敏感，常常一個點看不爽就客訴」。網民又笑言如果去內地或香港，「就能深深體會，他們的服務是很直接，沒有在客氣的」。

許多網民同情店員遭遇，但看到她說話語調、難受的表情，竟大讚「好可愛」，「 我一直不斷的笑，她好可愛喔」、「這個妹妹好可愛」、「對不起啦我還是笑了，辛苦了」、「又可憐、又可愛」、「哪一間的…我要去買爆她」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）