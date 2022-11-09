身價25萬緬因貓跳窗亡　保姆遭扣薪及買餸錢　網民1原因狂轟僱主

養貓要裝窗網是常識吧？杭州有保姆為僱主放狗期間，家中貓咪竟從17樓單位的窗戶跳下墮樓死亡，僱主認為是保姆不關窗才出事，稱該頭緬因貓是從外國買來，身價達23萬人民幣（約25萬港元），遂扣起保姆的工資加墊支的買餸錢共9000多元（約9700港元），要求她全數賠償才發還工資。

保母遂向內媒申訴，稱她落樓時僱主3人都在家中，結果將貓咪跳出去的責任全推到她身上，而她與僱主各執一詞，稱僱主要求她不可關窗。不過，網民一面倒狠批該僱主無理，認為他未安裝窗網令貓咪可跳出去才是意外主因，「你家3個人在家看不住1隻貓，怪下樓去遛狗的阿姨，好離譜」。



緬因貓從17樓高的窗戶跳下死亡，僱主認為責任在保姆身上。（微博影片截圖）

保姆孫阿姨在杭州蕭山小區1個17樓單位工作，她向浙江電視台《1919黃金眼》投訴，指事發於10月26日傍晚6時許，她在樓下替僱主遛狗，回去時僱主說貓咪不見了，當晚遍尋無果。翌日凌晨，僱主突然說貓咪摔死了，還給她發了1張貓屍照片。

僱主扣了她的人工及墊支的買餸錢合共9000多人民幣。僱主稱從不敢想像貓咪會跳下去，指責孫阿姨沒有關窗，而且已經再三叮囑過，結果沒關窗就出事，「我請她的目的就是去幫我照顧我家的寵物」，批評她沒盡責任。他相當動氣地說：「緬因23萬（元），3、4年貓的費用，包括我從國外接過來的費用，還有這3、4年對牠的照顧，所有的賠償你一塊賠給我，工資我可以給你結」。

僱主凌晨向孫阿姨傳送貓屍照片，認為責任在她身上。（微博影片截圖）

孫阿姨反駁指，僱主明明不讓她關窗只要求關門，而她下樓放狗時，僱主一家3人都在大廳，「為什麼責任全都強加到我身上呢？」，而且她明明是全職的家傭，「做飯、洗衣、搞衛生、什麼都做」，如僱主一早說只照顧寵物，其餘她都不會做，「人能管得了畜生嗎？」。她承認貓咪出事，自己心裏也過意不去，但僱主卻將全部責任推到她身上，實在太過牽強。然而，僱主否認有叫她別關窗。

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孫阿姨工作的家庭服務平台指，她的合約由今年8月28日生效，要工作1年，月薪6500元人民幣（約7000港元），每月工作26天。目前僱主不准她上班，人工及買餸錢也不付，平台方稱會繼續進行協調，有結果的話會再和孫阿姨進行溝通。

然而，網民一面倒批評僱主，認為他養貓不安裝窗網才是意外主因，「養貓家庭封窗不是基本的嗎…這也怪保姆」、「既然如此為什麼不封窗呢，養貓的這不是最基本的嗎？」、「首先養貓一定要封窗，更何況是17樓」、「阿姨是來幫忙，不代表請了阿姨就可以全家原地癱瘓」。不少人更質疑其23萬之說，「建議保姆報警，這是敲詐了」，認為僱主只是出意外就「全部甩鍋阿姨了」。

（綜合）