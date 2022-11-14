悲！11歲兒被蛇咬求救　遭父當笑話懶理隔天下場極慘　父被捕心煩

孩子的說話如果不上心，隨時追悔莫及。澳洲一名31歲父親，在11歲兒子告知他被蛇咬時，以為兒子開玩笑沒有理會並上床睡覺，結果數小時後兒子暴斃變成冰冷屍體，2父子從此天人永隔。該父親因沒有認真看管兒子，事後被控過失殺人罪，將於12月出庭應訊。



11歲的特里斯蒂安（Tristian Frahm） 被蛇襲擊咬到，向31歲父親克羅德（Kerrod Frahm）求助不果，隔天暴斃。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於2021年11月20日，11歲兒子特里斯蒂安（Tristian Frahm） 在昆士蘭州南伯內特（South Burnett）地區穆爾根（Murgon）的家附近玩耍，其間被蛇襲擊咬到，於是向31歲父親克羅德（Kerrod Frahm）求助。

惟克羅德以為兒子在開玩笑沒有理會，未有帶兒子求醫便上床睡覺了。結果數小時後兒子情況惡化嘔吐，第二天被發現已經死亡。特里斯蒂安的死讓家人痛心，其姨姨當時表示，「我已經無法言語了，心碎是難以想像的…」。

被蛇咬到，絕對不容忽視。（示意圖，Nivedh P／Unsplash）

事隔1年，警方於上周二（11月8日）拘捕了克羅德，指控他沒有認真看管兒子，涉觸犯過失殺人罪，將於12月6日出庭應訊。當地媒體上周四（11月10日）到克羅德家想訪問，形容克羅德當時心煩意亂，沒有回應事件，另引述與克羅德關係密切的消息人士稱，關於特里斯蒂安死亡的報道「只是事件的一半」，但沒有詳細說明與警方的指控有何不同。