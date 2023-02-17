返工吸毒？公司廁所傳大麻味　打工仔驚揭同事隊草　被踢爆咁反應

大麻在香港屬毒品，無論吸食或藏有均屬違法！早前有從事設計行業的打工仔發文指，指首天上班便覺得洗手間一直散發出濃烈的大麻味，但他不敢相信有同事會在公司吸食大麻，未料事情大出意料，「點知今日咁啱睄到隔離同事個櫃桶又煙紙仲有包大麻」，他便問對方是否經常在洗手間吸食大麻，沒料到對方竟坦然承認，更稱：「做呢行唔隊草點做嘢？」答案令樓主大嚇一跳。



有從事設計行業的打工仔發文，指每次去洗手間都覺得很大陣大麻味，沒料到真的有人在公司吸食大麻。（《使徒行者》劇照）

該名打工仔在Dcard討論區以「個同事話佢唔隊草翻唔到工」為題發帖，指自己從事設計行業，需要具創意力的頭腦，而他每次去公司洗手間均聞到強烈的大麻味，但同時認為不會有同事膽敢公然吸食大麻，故同事承認經常在洗手間吸食大麻，事件令他十分驚訝。

網民對樓主同事的舉動反應兩極，部份人認為吸食後才更有靈感，不過有人即反駁大麻與吸毒無異，同樣會讓人上癮，「IT人日日返工都要用腦，未見過同事隊草」、「要靠草先諗到嘢，建議佢轉行」，而且大麻在香港是毒品，故建議樓主報警。

有大部份人則反對吸食大麻，「同啲煙鏟一樣話唔食煙唞唔到氣，上晒癮啦講真」。（Unsplash）

保安局禁毒處列明「大麻係毒品」，強調大麻植物含有多種統稱「大麻素」的化合物，例如四氫大麻酚（THC）、大麻二酚（CBD），其中四氫大麻酚是大麻植物內的主要具有精神活性（使人興奮）、有害及可使人上癮的大麻素。根據現時香港法例，大麻屬於危險藥物，任何人如管有危險藥物、吸食或注射，一經定罪最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。