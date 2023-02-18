懷孕同事不便外勤　打工仔不滿工作量增　冷嘲1句引網民怒批

懷孕後或會產生各種不適，在工作上難免需要作出調整，就需旁人幫忙協助。近日1名打工仔發文抱怨，指有同事懷孕後表示外勤工作太危險，擔憂會受傷，老闆便順其意思，將其工作轉分給其他同事負責，因而令大家增加不少工作量。樓主對此大感不滿，認為相關同事憂慮太多，更揶揄指「返工都好危險，好容易會整親㗎」，建議對方倒不如盡快辭職。惟樓主圍爐失敗，帖文引其他網民圍攻。



有打工仔發文指有同事懷孕後說外勤工作危險，擔憂會受傷，很多工作都不能做，增加其他同事不少工作量。(《Baby復仇記》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「有個大肚同事真係好煩」為題發帖，指其1名女同事原本需外出處理公司事務，例如到銀行或幫忙購置物品，但當她懷孕後，卻擔心外出時會受傷，「怕會整親，又話唔企得耐，怕有咩事對個BB就唔好啦」，老闆聽後便順對方的意思，讓其他同事代勞。樓主因工作量增加而非常不滿，並認為該名懷孕同事「怕呢樣嗰樣」，既然擔心工作會影響胎兒，「咁不如快啲辭咗份工啦，返工都好危險，好容易會整親㗎」。

樓主的言論引來網民批評，紛紛直斥他沒有同理心，留言指「將心比心啦」、「如果佢有咩事，你於心何忍」、「尊重吓人哋」、「畀啲人情味」、「掉轉你老婆大肚要返工，你會咁諗嗎？」。

有人亦建議工作可以調換，「你幫佢做外勤嘢，比返辦公室嘢佢做唔得咩」、「如果大肚同事態度唔係差同老奉，其實好多工作上細節可以遷就」。（《我要準時下班》劇照）

有人則建議稱公司大可調換雙方工作，以避免增加其他同事的工作量，「你幫佢做外勤嘢，畀返辦公室嘢佢做唔得咩？」、「如果大肚同事態度唔係差同老奉，其實好多工作上細節可以遷就」。