社恐！睇衫被女店員跟尾勁驚　毒男：嚇到耳仔紅晒　斥跑數好趕客

內向的人購物最大的心理障礙就是要與店員對話和一直被跟着！有名自稱「毒X」的連登仔發文表示，不滿於某些服裝店閒逛看衣服時一直被店員跟在身後，直言日前誤入服裝店被女店員跟着「嚇到耳仔紅晒」。他點名大讚GU及UNIQLO不會要求店員主動服務顧客，讓人能夠逛得自在。他斥責，「啲管理層可唔可以用下個豬腦，要職員跑數嘅目的係多啲人買衫，但依家變到職員愈想跑數就愈趕客」。



有名自稱「毒X」的連登仔發文表示，不滿於某些服裝店閒逛看衣服時一直被店員跟在身後，直言日前誤入服裝店被女店員跟着「嚇到耳仔紅晒」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

該名連登仔以「好心唔好再逼啲職員跟住個客睇衫啦」為題發文表示，不滿一些平民服裝店，即1件上衣最多售300至600元的店舖，會要求店員跟着顧客以隨時提供服務，高級服裝店則另計。他憶述，日前誤打誤撞進了1間服裝店，隨即被1名女店員跟在身後，看着他選衣服，身為「毒X」的他「嚇到耳仔紅晒，扮拎起件衫睇，嚇到隻手都震埋，差啲掛唔返上去」，揚言「今世都唔會再入U記（UNIQLO）以外嘅地方買衫！」。

他指出，「GU及U記有版你睇」，店員只會自顧摺衣服，他認為好生意的先決條件並非衣服有多高質，而是顧客選衣服選得自在，店內人流多自然衍生羊群效應，吸引更多人流。他說，「你間舖啲衫幾靚都好，間舖鬼影都冇，全部都係職員，啲客一入去就成班後生仔職員望住佢，再派一個跟住尾，仲係咁問啲客想要咩、想搵咩」，反而讓他感不自在。

他表示，曾到日本GU及UNIQLO購物，雖然當地分店有幾層樓高，但店員不會跟着顧客，不擔心顧客找不到自己想要的衣服，「你香港俾你大極咪千幾呎，你學咩扮擔心人哋搵唔到自己想要嘅嘢」。他說，明白店員跟着顧客是公司規則，但反問「啲公司可唔可以用下個腦去諗諗依件事呢？你係想搵錢，定係想扮高檔，嚇走你嘅目標客戶群呢，你件衫賣得2-3舊水，你又想你啲客有幾高級呢？」。

他斥責，「啲管理層可唔可以用下個豬腦，要職員跑數嘅目的係多啲人買衫，但依家變到職員愈想跑數就愈趕客」。（Waldemar Brandt@Unsplash）

不少網民深有同感，指出「真，利申冇社恐，純粹想要返啲私人空間」、「行過嚟煩我我會即走，我睇啱會叫你㗎啦」、「成日俾人問，想搵啲咩款，我X知點分咩，路過行入嚟望兩眼咋」、「香港入啲細舖頭，唔出名個啲先係打boss（大佬），一入去你去邊跟到邊，你一停低係咁同你講呢件好、呢件靚，係咁拎來俾你試」。

有網民表示，「係香港先興呢一套，外國X，除非啲咩貴嘢，luxury（奢侈品）或車行睇車，先有人主動approach（接近）你」、「職員：唔係以為我想溝你下話，我都係跟公司規定」、「唔跟住啲客咪好似U記咁俾人亂摷，打仗咁，收工又要用幾多時間執返整齊」。

有於銷售行業任職的網民指出，「作為一隻sale狗（銷售員），只能講所有嘢都係老闆同西客逼出嚟，唔係邊個唔想X揈揈企喺到就有單開」、「事實係有冇chur客舖頭條數最少差3成，真係摺到咁就唔好行街啦，普通social（社交）都咁驚」。

有人建議「講聲自己睇啱再問佢，多數都唔會再煩你」，不過有人反駁「一樣會照煩，佢只會望住你，等你一攞起件衫佢就會出聲，但我只會更快放低，因為唔想佢出聲」，有人則說「毒X咪上網買囉，依家大牌子上網都買到」。