人到中年無朋友│港男專注工作進修　呻好寂寞：羨慕路人朋友成群

人是群居動物，普遍渴望有朋友，惟近日有中年人發文指中學畢業後已經很少朋友，初時遇有些聚會，後來就跟各散東西，各個朋友都因不同原因而中斷聯絡。步入社會工作曾以為會認識到朋友，但轉工後就不見人影。加上畢業後長時間埋頭工作和進修，無時間參與其他活動。11年過去身邊還有聯絡的朋友寥寥可數，甚至1年才有1次聚會，故有時很羨慕路人能一群朋友逛街聊天，感嘆自己人到中年便沒有朋友，覺得孤獨。



樓主稱畢業後長時間埋頭工作和進修，無時間參與其他活動，感嘆自己人到中年便沒有朋友。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主在香港討論區以「人到中年，身邊已經冇咩朋友好寂寞」為題發帖，指中學畢業本就少朋友，約6個，最初都會經常約出來聚會，但慢慢就各散東西。有些認識新朋友後開始有意疏離、有些因為有拗撬反面便沒有再聯絡、有朋友因為老婆做保險，經常游說幫他買，買完一份又想下一份，愈大變得愈勢利，後來都中斷聯絡。樓主稱曾經以為在職場可認識到幾個朋友，但對方轉工後亦不再回覆短訊。

樓主稱10年來比較長時間埋頭於工作，又修讀碩士課程，辛苦到無時間參加其他活動。現在已畢業11年，身邊還有聯絡的只有1名前度、3名中學同學和1名舊公司同事，覺得自己生活世界很狹窄。和他們只是一年約1次吃飯聚會，平日都不會見面，因為他們都有另外圈子和活動，不想打擾對方。樓主坦言有時在街上見到路人一大班朋友一起逛街聊天，很是羨慕，感嘆自己人到中年便沒有朋友。

櫢主畢業11年，身邊還有聯絡的只有1名前度、3名中學同學和1名舊公司同事，覺得自己生活世界很狹窄（《同學麥娜絲》劇照）

帖文惹來網民熱烈討論，有人認為尋找自己興趣更重要，或有一兩知己就已經足夠，「寄情於工作，放工就找興趣」、「性格決定命運，你自己都要行前幾步」、「關係經營係雙方，需要對方都認為有需要同價值觀都相近」、「朋友唔使多，三五知己足矣，最重要知己知心」。

有網民想要多朋友就須先改變自己，但亦指做人不需太多朋友，因家人才是最重要，而且每個人都是孤獨的個體，「要咁多豬朋狗友幹嘛」、「多啲時間同自己相處，人愈大愈唔需要太多朋友」、「父母和家人才是生命中最關心自己的人，多些陪伴他們就不會寂寞」、「其實人係單獨出世，走嘅時候也是獨自上路，朋友係人生旅程的一些點滴。每段路有人上車亦有人下車，每個人都好像跑馬拉松，各自獨行」、「大部分成年人都係咁」、「最緊要有銭」。