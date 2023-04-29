介意男友曾離婚兼有1子　港女想分手拖拉5年被求婚：開唔到口應承

感情難分對錯，但若然覺得對方不合適，是否該及早「止蝕離場」？早前有女生發文指與男友拍拖快5年，在一起後知對方曾離婚及有1名兒子，兒子則由前妻照顧。樓主稱心裏雖然介意，但當時因有好感便嘗試接受，而且對方對自己很好，怕說分手會傷害他，結果一直拖拉。直至男友求婚，她卻感到為難，「我真係開唔到口應承佢，可能因為自己心入面，一直都想同佢分手」，只好叫對方給予時間自己認真考慮。網民紛紛指責樓主根本在浪費別人時間，不適合應該盡早說清楚。



有女生發文指男友一起後才跟自己承認曾離婚，還有個兒子。雖然介意但因有好感便嘗試接受，而且對方對自己很好，怕說分手會傷害他。直至最近男友求婚，自己卻沒法答應。（《金都》劇照）

該女生早前在香港討論區以「因為唔想傷害另一半，所以唔敢講分手」為題發帖，指和男友拍拖已經快5年，初期覺得和對方很合得來，可一起後，對方才坦承曾離婚，而且還有1名兒子由前妻撫養。樓主對此事雖有介意，但礙於當時對男友有好感便嘗試接受，而且他對自己很好，怕說分手會傷害他，便一直拖到現在都沒說分手。直至男友終於求婚，她卻沒法答應，因心裏一直想分手卻不敢提，只好叫對方給時間讓她考慮，其後詢問網民有沒有人跟她一樣，怕傷害對方而不敢提分手。

不少網民批評樓主浪費別人5年時間，不合適為何不早說分手，「浪費自己時間同青春，唔夾就早講」、「拖愈耐大家都愈傷，睇到留言你好嗱嗱臨分手」、「放過人地放過自己」、「其實你依家已經係傷害緊佢」、「浪費咗人哋5年嘅光陰，你唔嫁佢點補償返嗰5年時間俾佢」、「咁大個人，做嘢都拖泥帶水」。

樓主稱初期覺得和男友很合得來，可一起後，對方才坦承曾離婚，而且還有1名兒子由前妻撫養，其實她一直介意，甚至想提分手。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有人則認為對方不先交代自己過去感情經歷，一起後才說其實也不坦白，「佢唔坦白，呃你入局已經傷害你先」、「同佢講開咗帖，叫佢自己睇」；亦有人稱可以再觀望，畢竟找到喜歡的人不是易事，「咁咪拖住先，你去搵吓有冇比較適合，搵到再同佢分手得唔得」、「作為女仔忍下人生好快過，你出去又未必搵到另一個你鍾意」。惟有留言指喜歡可以繼續，不喜歡說什麼都無用。